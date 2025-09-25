Ελευσίνα: Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ 17 κοντέινερ με λαθραία κινέζικα ρούχα και παπούτσια

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας των τελευταίων ετών εξάρθρωσαν οι τελωνειακές αρχές, αποκαλύπτοντας ένα εκτεταμένο κύκλωμα που εισήγαγε προϊόντα κινεζικής προέλευσης στην Ελλάδα χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη logistics στην Ελευσίνα, μετά από συντονισμένη έρευνα της ΑΑΔΕ και της ΕΛΥΤ Αττικής.

Η έρευνα ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά, όταν σε έλεγχο με x-ray εντοπίστηκαν ύποπτα εμπορεύματα. Ακολούθησε αιφνιδιαστική επιχείρηση, κατά την οποία οι τελωνειακοί βρήκαν 17 εμπορευματοκιβώτια έτοιμα προς εξαγωγή.

Το εύρημα ήταν αποκαλυπτικό: τα κοντέινερ περιείχαν ρούχα και παπούτσια ευτελούς αξίας, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» για να παραπλανήσουν τις αρχές. Ωστόσο, το κύριο μέρος του λαθραίου φορτίου –που περιλάμβανε κυρίως ενδύματα και υποδήματα– είχε ήδη διοχετευθεί στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τελωνειακών, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το ποσό του 1.600.000 ευρώ.

Για την υπόθεση, συνελήφθη ένα άτομο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ αναζητούνται ακόμα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και του υγιούς εμπορίου.

