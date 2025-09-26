Ενοίκια: Εκτινάχτηκαν στα ύψη οι τιμές - Αύξηση 4,3% 2025 - Στην περιφέρεια η μεγαλύτερη άνοδος

Έρευνα της RE/MAX Ελλάς δείχνει τη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης και την έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, με αποτέλεσμα οι τιμές να παίρνουν ανοδική τροχιά

Αρχείου - Eurokinissi
Τα ενοίκια κατοικιών στην Ελλάδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία το 2025, καταγράφοντας κατά μέσο όρο αύξηση 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα της RE/MAX Ελλάς και αποκαλύπτουν μια ενδιαφέρουσα τάση: η μεγαλύτερη άνοδος στα ενοίκια παρατηρείται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η εικόνα ανά περιοχή

  • Περιφέρεια: Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στην περιφέρεια, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 5,3% κατά μέσο όρο.

  • Αττική: Στην Αττική η μέση αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,5%, με τη μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο να φτάνει τα 8,9 ευρώ.

  • Θεσσαλονίκη: Η Θεσσαλονίκη παρουσίασε την πιο συγκρατημένη αύξηση, της τάξης του 3,1%.

Oι τιμές ανά περιοχή της Αττικής

  • Δήμος Αθηνών: Το μέσο ενοίκιο στον Δήμο της Αθήνας είναι 9,3 ευρώ ανά τ.μ., με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται στο Κολωνάκι (14 ευρώ) και τις χαμηλότερες στην Κυψέλη (7 ευρώ).

  • Νότια Προάστια: Η μέση τιμή παραμένει υψηλή, στα 10,7 ευρώ ανά τ.μ., με αύξηση 5,5%. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε περιοχές όπως η Βούλα, η Βάρκιζα και η Βάρη (12 ευρώ).

  • Βόρεια Προάστια: Η μέση τιμή ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ., με το Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη (12 ευρώ) να έχουν τις υψηλότερες τιμές και τον Διόνυσο (8 ευρώ) τις χαμηλότερες.

  • Δυτικά Προάστια: Οι τιμές κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με μέσο όρο 7 ευρώ ανά τ.μ., και την Αγία Βαρβάρα (5,8 ευρώ) να έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή.

  • Πειραιάς και περίχωρα: Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 7,5 ευρώ ανά τ.μ., με τις τιμές να κυμαίνονται από 5,3 ευρώ στο Κερατσίνι έως 9,8 ευρώ στο Νέο Φάληρο.

Η ανοδική τάση των ενοικίων αναδεικνύει την αυξημένη ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα, αλλά και την περιορισμένη διαθεσιμότητα, δημιουργώντας πιέσεις στην αγορά.

pinakas1.jpg
pinakas2.jpg

