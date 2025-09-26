Ενοίκια: Εκτινάχτηκαν στα ύψη οι τιμές - Αύξηση 4,3% 2025 - Στην περιφέρεια η μεγαλύτερη άνοδος

Τα ενοίκια κατοικιών στην Ελλάδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία το 2025, καταγράφοντας κατά μέσο όρο αύξηση 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα της RE/MAX Ελλάς και αποκαλύπτουν μια ενδιαφέρουσα τάση: η μεγαλύτερη άνοδος στα ενοίκια παρατηρείται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Θεσσαλονίκη: Η Θεσσαλονίκη παρουσίασε την πιο συγκρατημένη αύξηση, της τάξης του 3,1% .

Αττική: Στην Αττική η μέση αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,5% , με τη μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο να φτάνει τα 8,9 ευρώ .

Περιφέρεια: Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στην περιφέρεια, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 5,3% κατά μέσο όρο.

Δήμος Αθηνών: Το μέσο ενοίκιο στον Δήμο της Αθήνας είναι 9,3 ευρώ ανά τ.μ., με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται στο Κολωνάκι (14 ευρώ) και τις χαμηλότερες στην Κυψέλη (7 ευρώ).

Νότια Προάστια: Η μέση τιμή παραμένει υψηλή, στα 10,7 ευρώ ανά τ.μ., με αύξηση 5,5%. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε περιοχές όπως η Βούλα, η Βάρκιζα και η Βάρη (12 ευρώ).

Βόρεια Προάστια: Η μέση τιμή ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ., με το Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη (12 ευρώ) να έχουν τις υψηλότερες τιμές και τον Διόνυσο (8 ευρώ) τις χαμηλότερες.

Δυτικά Προάστια: Οι τιμές κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με μέσο όρο 7 ευρώ ανά τ.μ., και την Αγία Βαρβάρα (5,8 ευρώ) να έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή.