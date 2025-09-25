Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

Το επίδομα ενοικίου θα χάσουν οι ενοικιαστές που δεν πληρώνουν το ενοίκιό τους, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των αρμοδίων υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας.

Οι δικαιούχοι θα αποκλείονται και το επίδομα ενοικίου θα φτάνει στους ιδιοκτήτες που δηλώνουν ανείσπρακτα ενοίκια. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η ΑΑΔΕ, αντλώντας δεδομένα από τις δηλώσεις μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος μισθώματος του προηγούμενου έτους, όπως το δήλωσε ο ιδιοκτήτης, θα μπορεί να διαπιστώνει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης.

Έτσι, αν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το ποσό της επιδότησης για τους δικαιούχους δεν θα υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο ενοίκιο του συμβολαίου ενοικίου αλλά με βάση το ποσό που παρουσίασε ο ιδιοκτήτης στο Ε2 ως είσπραξη.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενοικιαστές που άφησαν απλήρωτα ενοίκια θα δουν την επιδότησή τους να μειώνεται ή και να μηδενίζεται, αναφέρει η ΕΡΤ.

Πώς θα δοθεί επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ

Η επιδότηση, που μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία και το αντίστοιχο ποσό για φοιτητική στέγη, θα δοθεί αυτόματα στα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς αίτηση, μέσω της ΑΑΔΕ. Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα προκύπτει από τα στοιχεία που δηλώνονται στα έντυπα Ε1 και Ε2, στις δηλώσεις μισθώσεων αλλά και στις δηλώσεις ανείσπρακτων.

Το βοήθημα θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο. Ωστόσο, αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν ήταν ανακριβή, το ποσό θα ζητηθεί πίσω με τόκους και ο δικαιούχος θα αποκλειστεί από ανάλογες ενισχύσεις για τρία χρόνια. Με αυτόν τον μηχανισμό, το υπουργείο Οικονομικών στηρίζει τους συνεπείς ενοικιαστές και βάζει «φρένο» σε εικονικές ενισχύσεις που στηρίζονταν σε απλήρωτα μισθώματα.

Η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, θα αποστέλλει στη ΔΙΑΣ τα στοιχεία των δικαιούχων και το ποσό που αναλογεί στον καθένα. Η πληρωμή θα γίνεται με πίστωση στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του ενοικιαστή, χωρίς άλλη ενέργεια από τον ίδιο. Η καταβολή είναι εφάπαξ και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους, καλύπτοντας το σύνολο της ενίσχυσης.

