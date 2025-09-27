Η Wall Street «βλέπει» περαιτέρω άνοδο του ευρώ: «Οδεύει και πάνω από τα 1,20 δολάρια»

Πού προβλέπουν πως θα φτάσει το ευρώ οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και σε ποια περίπτωση μπορεί να πέσει

Newsbomb

Ευρώ
Το ευρώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω έναντι του δολαρίου τους επόμενους μήνες
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγαλύτερη άνοδος του ευρώ από το 2017 φαίνεται ότι έχει ακόμα «δρόμο», σύμφωνα με εκτιμήσεις μεγάλων τραπεζών της Wall Street, όπως μεταδίδει η διεθνής οικονομική εφημερίδα The Financial Times.

Η στροφή των παγκόσμιων επενδυτών να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στο δολάριο δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε το ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα να ξεπεράσει σύντομα το όριο του 1,20 δολαρίου. Μέσα στο έτος, το ευρώ έχει ενισχυθεί πάνω από 12% έναντι του δολαρίου, με συνδυασμό ανανεωμένης αισιοδοξίας για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης και ανησυχιών γύρω από την πολιτική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ μίλησε για μια «παγκόσμια στιγμή του ευρώ», καθώς το νόμισμα έφτασε νωρίτερα μέσα στον μήνα σε τετραετές υψηλό, πάνω από τα 1,19 δολάρια.

ευρώ, εκτ, ψηφιακο ευρώ

Παρότι το ευρώ υποχώρησε έκτοτε στα 1,17 δολάρια, επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η JPMorgan και η UBS προβλέπουν ότι θα ξεπεράσει το όριο των 1,20 δολαρίων τους επόμενους μήνες. Η συνεχιζόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed περιορίζει τα οφέλη διακράτησης δολαριακών στοιχείων ενεργητικού, ενισχύοντας έτσι το κοινό νόμισμα.

Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η έντονη στροφή επενδυτών στην αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου έναντι του δολαρίου, κάτι που στην πράξη συνιστά στοίχημα υπέρ του ευρώ. «Έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου», σχολίασε ο Πίτερ Σάφρικ, στρατηγικός αναλυτής της RBC Capital Markets στους Financial Times. «Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της αδυναμίας του δολαρίου και αναμένεται να συνεχιστεί».

Οι προβλέψεις των επενδυτικών τραπεζών για το ευρώ

Μεγάλες συνταξιοδοτικές εταιρείες σε αρκετές χώρες αυξάνουν τα επίπεδα αντιστάθμισης δολαρίου, κάτι που ενισχύει περαιτέρω την τάση. Η Goldman Sachs προβλέπει το ευρώ στα 1,25 δολάρια εντός 12 μηνών, η JPMorgan στα 1,22 δολάρια μέχρι τον Μάρτιο, ενώ η UBS στα 1,23 δολάρια πριν από το τέλος του έτους.

Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι αναλυτές επενδυτικών τραπεζών εκτιμούν ότι το ευρώ θα υπερβεί το 1,20 δολάριο μέσα στο τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή θα πιέσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις και θα θέσει σε δοκιμασία την ανεκτικότητα της ΕΚΤ απέναντι στην ανατίμηση του νομίσματος.

Ευρώ χαρτονομίσματα

Το κόστος αντιστάθμισης δολαρίου για τους Ευρωπαίους επενδυτές εξαρτάται από τα αμερικανικά επιτόκια, τα οποία εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω μέσα στον επόμενο χρόνο, κλείνοντας τη «ψαλίδα» με την πολιτική της ΕΚΤ. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει νέο κύμα αντιστάθμισης. «Καθώς το επιτοκιακό χάσμα κλείνει, η αντιστάθμιση γίνεται πιο ελκυστική», ανέφερε η Τζάκι Μπάουι, επικεφαλής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στη Chatham Financial.

Σε ποια περίπτωση μπορεί να «πέσει» το ευρώ

Υπάρχουν ωστόσο και αντίθετες εκτιμήσεις: η Citi βλέπει την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να υποχωρεί στα 1,10 μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, σε περίπτωση «σημάτων επανεπιτάχυνσης της αμερικανικής οικονομίας».

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αρκετοί αναλυτές βλέπουν μια γενικότερη στροφή διαφοροποίησης από τα δολαριακά στοιχεία ενεργητικού, κάτι που θα μπορούσε να ευνοήσει το ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα του think tank OMFIF που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, οι κεντρικές τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε ευρώ τα επόμενα χρόνια.

«Η ενίσχυση του ευρώ είναι μια διαρθρωτική ιστορία, καθώς οι διαχειριστές συναλλαγματικών αποθεμάτων στρέφονται σταδιακά μακριά από το δολάριο και η Fed μειώνει τα επιτόκια», σχολίασε ο Βιελάντεκ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονιστικός Μπακασέτας: «Συνδεδεμένη η ομάδα με την Ευρώπη, έχουμε μεγάλη ευθύνη»

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλη μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα - Χάρτες με τις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: «Ο πυρηνικός τζόγος της Μόσχας πρέπει να σταματήσει»

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Wall Street «βλέπει» περαιτέρω άνοδο του ευρώ: «Οδεύει και πάνω από τα 1,20 δολάρια»

18:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Ελλάδα ο Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό – «Σαν αδερφός μου ο Λεσόρ»

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ - «Η πόλη πολιορκείται από Antifa»

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ποδοσφαιρική ομάδα δώρισε τα έσοδά της για τη βοήθεια θυμάτων πλημμυρών

18:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε και παίζει με Μπάγερν Μονάχου ο Τι Τζέι Σορτς!

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία: Ενημερωμένος χάρτης με τις περιοχές που θα βρέξει σφοδρά την Κυριακή

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο προστατευμένα είναι τα ελληνικά αεροδρόμια σε επιθέσεις από drones

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα - Τουλάχιστον 51 νεκροί από τα ξημερώματα του Σαββάτου

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο «Λιτλ Τζέι» ο άνθρωπος που διέταξε την τριπλή άγρια δολοφονία - Αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του

17:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επίθεση χάκερς στο Harrods: Υποκλάπηκαν προσωπικά δεδομένα πελατών

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Απόστολος Αλεξάκης - Ήταν πρωτεργάτης στο συνεταιριστικό εγχείρημα των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στην Τρίπολη – Η αποστολή

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία παρέλαβε αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:40ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλη μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα - Χάρτες με τις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία: Ενημερωμένος χάρτης με τις περιοχές που θα βρέξει σφοδρά την Κυριακή

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας μουσικός στη Ρωσία παίζει μπουζούκι παρέα με μια αρκούδα

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο «Λιτλ Τζέι» ο άνθρωπος που διέταξε την τριπλή άγρια δολοφονία - Αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος Έλληνας αρματοποιός: Πώς αναβιώνει την πανάρχαια τέχνη και σφυρηλατεί ξανά τα όπλα του Αχιλλέα

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ - «Η πόλη πολιορκείται από Antifa»

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ