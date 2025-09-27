Η Wall Street «βλέπει» περαιτέρω άνοδο του ευρώ: «Οδεύει και πάνω από τα 1,20 δολάρια»

Το ευρώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω έναντι του δολαρίου τους επόμενους μήνες

Η μεγαλύτερη άνοδος του ευρώ από το 2017 φαίνεται ότι έχει ακόμα «δρόμο», σύμφωνα με εκτιμήσεις μεγάλων τραπεζών της Wall Street, όπως μεταδίδει η διεθνής οικονομική εφημερίδα The Financial Times.

Η στροφή των παγκόσμιων επενδυτών να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στο δολάριο δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε το ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα να ξεπεράσει σύντομα το όριο του 1,20 δολαρίου. Μέσα στο έτος, το ευρώ έχει ενισχυθεί πάνω από 12% έναντι του δολαρίου, με συνδυασμό ανανεωμένης αισιοδοξίας για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης και ανησυχιών γύρω από την πολιτική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ μίλησε για μια «παγκόσμια στιγμή του ευρώ», καθώς το νόμισμα έφτασε νωρίτερα μέσα στον μήνα σε τετραετές υψηλό, πάνω από τα 1,19 δολάρια.

Παρότι το ευρώ υποχώρησε έκτοτε στα 1,17 δολάρια, επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η JPMorgan και η UBS προβλέπουν ότι θα ξεπεράσει το όριο των 1,20 δολαρίων τους επόμενους μήνες. Η συνεχιζόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed περιορίζει τα οφέλη διακράτησης δολαριακών στοιχείων ενεργητικού, ενισχύοντας έτσι το κοινό νόμισμα.

Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η έντονη στροφή επενδυτών στην αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου έναντι του δολαρίου, κάτι που στην πράξη συνιστά στοίχημα υπέρ του ευρώ. «Έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου», σχολίασε ο Πίτερ Σάφρικ, στρατηγικός αναλυτής της RBC Capital Markets στους Financial Times. «Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της αδυναμίας του δολαρίου και αναμένεται να συνεχιστεί».

Οι προβλέψεις των επενδυτικών τραπεζών για το ευρώ

Μεγάλες συνταξιοδοτικές εταιρείες σε αρκετές χώρες αυξάνουν τα επίπεδα αντιστάθμισης δολαρίου, κάτι που ενισχύει περαιτέρω την τάση. Η Goldman Sachs προβλέπει το ευρώ στα 1,25 δολάρια εντός 12 μηνών, η JPMorgan στα 1,22 δολάρια μέχρι τον Μάρτιο, ενώ η UBS στα 1,23 δολάρια πριν από το τέλος του έτους.

Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι αναλυτές επενδυτικών τραπεζών εκτιμούν ότι το ευρώ θα υπερβεί το 1,20 δολάριο μέσα στο τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή θα πιέσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις και θα θέσει σε δοκιμασία την ανεκτικότητα της ΕΚΤ απέναντι στην ανατίμηση του νομίσματος.

Το κόστος αντιστάθμισης δολαρίου για τους Ευρωπαίους επενδυτές εξαρτάται από τα αμερικανικά επιτόκια, τα οποία εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω μέσα στον επόμενο χρόνο, κλείνοντας τη «ψαλίδα» με την πολιτική της ΕΚΤ. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει νέο κύμα αντιστάθμισης. «Καθώς το επιτοκιακό χάσμα κλείνει, η αντιστάθμιση γίνεται πιο ελκυστική», ανέφερε η Τζάκι Μπάουι, επικεφαλής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στη Chatham Financial.

Σε ποια περίπτωση μπορεί να «πέσει» το ευρώ

Υπάρχουν ωστόσο και αντίθετες εκτιμήσεις: η Citi βλέπει την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να υποχωρεί στα 1,10 μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, σε περίπτωση «σημάτων επανεπιτάχυνσης της αμερικανικής οικονομίας».

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αρκετοί αναλυτές βλέπουν μια γενικότερη στροφή διαφοροποίησης από τα δολαριακά στοιχεία ενεργητικού, κάτι που θα μπορούσε να ευνοήσει το ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα του think tank OMFIF που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, οι κεντρικές τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε ευρώ τα επόμενα χρόνια.

«Η ενίσχυση του ευρώ είναι μια διαρθρωτική ιστορία, καθώς οι διαχειριστές συναλλαγματικών αποθεμάτων στρέφονται σταδιακά μακριά από το δολάριο και η Fed μειώνει τα επιτόκια», σχολίασε ο Βιελάντεκ.

Διαβάστε επίσης