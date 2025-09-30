Κέρδη στη Wall Street με προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (29/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές κινήθηκαν σε κλίμα αισιοδοξίας για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 68,78 μονάδων (+0,15%), στις 46.316,07 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 105,08 μονάδων (+0,48%), στις 22.591,15 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,51 μονάδων (+0,26%), στις 6.661,21 μονάδες.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:46 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κέρδη στη Wall Street με προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων
00:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στα χέρια της Χαμάς το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα
23:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διάσωση 69 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου
22:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς: Ναι στην απελευθέρωση των ομήρων, όχι στον αφοπλισμό
22:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος