Κέρδη στη Wall Street με προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (29/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κινήθηκαν σε κλίμα αισιοδοξίας για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 68,78 μονάδων (+0,15%), στις 46.316,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 105,08 μονάδων (+0,48%), στις 22.591,15 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,51 μονάδων (+0,26%), στις 6.661,21 μονάδες.