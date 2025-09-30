Επτά ευρώ «χαράτσι» σε όλα τα εισαγόμενα δέματα από Shein και Temu ζητά ο GR.EC.A

Όπως τονίζει ο GR.EC.A, οι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φορολογούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στον εγχώριο επιχειρηματικό ιστό και έχει εγκαθιδρύσει ένα πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού

Επτά ευρώ «χαράτσι» σε όλα τα εισαγόμενα δέματα από Shein και Temu ζητά ο GR.EC.A
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) ζητά από υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης τη θέσπιση εθνικού τέλους 7 ευρώ για όλα τα εισαγόμενα δέματα (Shein, Temu) από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, «η ανεξέλεγκτη εισροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες – κυρίως μέσω διεθνών πλατφορμών που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού κόστους και συχνά αμφίβολης συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα ασφαλείας – υπονομεύει καθημερινά τον υγιή ανταγωνισμό».

Όπως τονίζει ο GR.EC.A, οι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φορολογούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στον εγχώριο επιχειρηματικό ιστό και έχει εγκαθιδρύσει ένα πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού. Ήδη κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, έχουν θεσπίσει εθνικά τέλη ανά εισαγόμενο δέμα, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις τους.

Η πρόταση του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου για τα εισαγόμενα δέματα

Η πρόταση του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) εισηγείται την επιβολή εθνικού τέλους 7 ευρώ ανά δέμα που εισάγεται από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με το GR.EC.A, το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο μαζικό κύμα εισαγωγών που διαταράσσει την αγορά, θα θωρακίσει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα δημιουργήσει πολύτιμους πόρους για την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας.

Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου διευκρινίζεται ότι, τα έσοδα από το εθνικό τέλος πρέπει να κατευθυνθούν αποκλειστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ψηφιακής εξωστρέφειας, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν τα σύγχρονα εργαλεία και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να σταθούν ισότιμα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Το μήνυμα του GR.EC.A προς την Πολιτεία είναι ότι η άμεση δράση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο το κόστος της αδράνειας. Ζητούμε από την Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση του εθνικού τέλους, προκειμένου να προστατευθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα, να διασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός και να τεθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο και ισχυρό επιχειρηματικό μέλλον», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέτρο αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση ενός υγιούς εμπορικού περιβάλλοντος και θα δώσει την απαραίτητη ανάσα στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν δυναμικά στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό», καταλήγει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) στην ανακοίνωσή του.

