Ανεπηρέαστη η Wall Street από το shutdown στις ΗΠΑ

Με νέα άνοδο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (1/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,παρά την αβεβαιότητα των επενδυτών λόγω του πρώτου shutdown στις ΗΠΑ από το 2018 και των επιπτώσεων που θα έχει.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 43,21 μονάδων (+0,09%), στις 46.441,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 95,14 μονάδων (+0,42%), στις 22.755,15 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 27,74 μονάδων (+0,34%), στις 6.711,20 μονάδες.

