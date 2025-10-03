Με νέα ρεκόρ απάντησε η Wall Street στο shutdown

Με νέα άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Με νέα ρεκόρ απάντησε η Wall Street στο shutdown
Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (2/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επικρατεί αισιοδοξία ότι η περίοδος δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ θα έχει περιορισμένες επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 78,62 μονάδων (+0,17%), στις 46.519,72 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 88,89 μονάδων (+0,39%), στις 22.844,05 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 4,15 μονάδων (+0,06%), στις 6.715,35 μονάδες.

