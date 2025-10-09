Νέα εποχή στις μεταφορές χρημάτων – Τι προβλέπει πανευρωπαϊκή οδηγία

Νέα εποχή στις μεταφορές χρημάτων – Τι προβλέπει πανευρωπαϊκή οδηγία
Από τον Ιανουάριο 2025, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) στην Ευρωζώνη υποχρεούνται να προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσες πληρωμές σε ευρώ.

Από σήμερα (09/10), οι PSPs υποχρεούνται επίσης να προσφέρουν την υπηρεσία αποστολής άμεσων πληρωμών σε ευρώ και για την καταπολέμηση της απάτης στις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, την υπηρεσία επαλήθευσης του δικαιούχου (VoP).

«Αυτό καθιστά τις άμεσες πληρωμές πιο διαδεδομένες, ασφαλέστερες και πιο οικονομικές για όλους στην Ευρωζώνη», όπως τονίζει η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι μεταφορές σε ευρώ δεν θα διαρκούν πλέον ημέρες, θα φτάνουν στον λογαριασμό του παραλήπτη σε δευτερόλεπτα, οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και Σαββατοκύριακα ή αργίες.

Οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνουν περισσότερο για μία άμεση πληρωμή σε σύγκριση με μία κανονική μεταφορά πίστωσης.

Πριν πραγματοποιηθεί μία πληρωμή, οι πάροχοι πρέπει να επαληθεύουν αν το όνομα του παραλήπτη αντιστοιχεί στο IBAN που έχει δοθεί, βοηθώντας στην αποφυγή λαθών ή απατών.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν στον πληρωτή. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν, επίσης, σε ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος να συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως οι άμεσες πληρωμές, αποδοτικότερα.

