Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος - Συμβουλές προς τους καταναλωτές

Η Black Friday, oρίζεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Νοεμβρίου, και πάντα ακολουθεί την ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Έτσι, φέτος η Black Friday θα «πέσει» την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025.

Ο θεσμός της Black Friday ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 στις ΗΠΑ και αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη της εμπορικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Οι καταναλωτές πάντως πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και το ΙΝΚΑ συστήνει: