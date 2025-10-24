Λαμπερή γιορτή με πλήθος εκλεκτών καλεσμένων για τον εορτασμό των 50 χρόνων Mr Politia Tennis Club

Μια πολύ λαμπερή γιορτή, ένα party με πλήθος εκλεκτών, πραγματοποιήθηκε στις 15/10/25 για τον εορτασμό των 50 χρόνων Mr Politia Tennis Club, στις υπέροχες εγκαταστάσεις του club.

Ο ιδρυτής του Politia Tennis Club κ. Κώστας Δροσόπουλος, πριν από 50 χρόνια με αγάπη, αστείρευτη έμπνευση και πολλή δουλειά δημιούργησε ένα μοναδικό χώρο & μια ξεχωριστή φιλοσοφία, προσφέροντας υπηρεσίες διακεκριμένων προδιαγραφών στα μέλη του club και στους επισκέπτες του.

ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ WWW.PANOULIS.GR

Το Politia Tennis Club, με την αξιοσημείωτη πορεία του μέσα στα χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί τον πιο αγαπημένο και εντυπωσιακό προορισμό για κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ παραμένει πρωτοπόρο και στον τενιστικό τομέα.

Την όμορφη βραδιά συμπλήρωσαν συγκινητικές ομιλίες και η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον δημιουργό του δημοφιλούς Club να κόβει την τούρτα των 50 χρόνων, δίπλα στην εξίσου δημιουργική κόρη του, Μαριέττα Δροσοπούλου, τη δεύτερη γενιά του Politia Tennis Club.

Με την παρουσία τους τίμησαν το κάλεσμα προσωπικότητες από τον κυβερνητικό χώρο, από την αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, εκπρόσωποι οργανισμών, ιατροί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες.

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους: Σεβασμιώτατος Συμεών, Γεωργιάδης Άδωνις, Πετραλιάς Θάνος, Χαραλαμπογιάννη Βιβή, Οικονόμου Γιάννης, Καλαφάτης Σταύρος, Μονογιού Κατερίνα, Βάρσου Μαργαρίτα,Υψηλάντης Βασίλης, Ρωμανός Νίκος, Ξυπολιτάς Βασίλης, Μυλωνά Βίκη, Καφετζή Μαριάνθη ,Καλτετζιώτης Νικόλαος, Παγώνη Ματίνα, Χατζηνικολάου Νίκος, Τσιμτσιλή Σταματίνα, Καραβάτου Κατερίνα, Οικονομάκου Αθηνά, Λαμπίρη Χριστίνα, Νταφοπούλου Ισμήνη, Μεταξάς Αντώνης, Λεβέντη Ασπασία, Πολίτη Αγάπη, Καζόνη Σόνια, Σταθοπούλου Γωγώ, Πράσινος Γιώργος, Κούτρας Φίλιππος, Βλάχου Νίνα, Γουργουλίδης Ευριπίδης, Ντάβλας Γιώργος, Κανελλοπούλου Αγγελική, Σάκαρης Κώστας, Μπασινάς Άγγελος, Αναστασίου Γιάννης, Σκούρας Γιώργος, Σκούρας Θανάσης, Βρυώνης Κοσμάς ,Καλογιάννη Κατερίνα, Καλογήρου Γιάννης, Τολούμης Γιώργος, Βασταρδής Γιώργος, Μυρίλλας Κωνσταντίνος, Λιάσης Νίκος, Ζητρίδης Αλέξης, Βαρβέρης Νίκος, Σπανός Γιώργος, Ρουτζουνης Γεράσιμος, Φολια Μαιρα, Ισμαήλος Πάνος, Στριγκάρης Σταμάτης, Μιχαλέλης Δημήτρης κ.α.

ΟΛΓΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ, ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ WWW.PANOULIS.GR

ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ WWW.PANOULIS.GR