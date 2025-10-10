Το shutdown έκοψε τη φόρα στη Wall Street

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Απώλειες κατέγραψε και την Πέμπτη (9/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αβεβαιότητας λόγω του shutdown, δηλαδή της αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, που συνεχίστηκε για ένατη ημέρα.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 243,36 μονάδων (–0,52%), στις 46.358,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 18,75 μονάδων (–0,08%), στις 23.024,62 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,61 μονάδων (–0,28%), στις 6.735,11 μονάδες.

