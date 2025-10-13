Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

Η ακρίβεια στην ελληνική αγορά ακινήτων κάνει πανευρωπαϊκό πρωταθλητισμό και οι τιμές τρέχουν σε ένα ράλι χωρίς συναγωνισμό

Newsbomb

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακριβότερες από πολλές πολυδιαφημισμένες πόλεις της Ευρώπης έχουν γίνει ελληνικές περιοχές!

Η Βουλιαγμένη, που σε όρους μέσων ζητούμενων τιμών είναι η ακριβότερη περιοχή της χώρας, έφτασε τις 7.614 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ηδη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το Βερολίνο των 5.589 ευρώ/τ.μ., τη Βιέννη των 6.670 ευρώ/τ.μ. και τις Βρυξέλλες των 3.463 ευρώ/τ.μ. Αν και κανείς δεν αναμένει ότι μπορεί να φτάσει τις σχεδόν 60.000 ευρώ/τ.μ. του Μόντε Κάρλο, το θέμα δεν είναι οι απόλυτες τιμές, αλλά ο ρυθμός ανόδου.

Η ακρίβεια στην ελληνική αγορά ακινήτων κάνει πανευρωπαϊκό πρωταθλητισμό και οι τιμές τρέχουν σε ένα ράλι χωρίς συναγωνισμό.

Ανοδικά

Σύμφωνα με τα τελευταία τελικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών στην Αττική αυξήθηκαν κατά 88% από το 2017 έως το 2024, με την πιο έντονη άνοδο να εντοπίζεται στα νότια προάστια και σε τουριστικές ζώνες. Οι προβλέψεις για την περίοδο 2025-2027 δείχνουν ότι αν και αναμένεται να πέσουν οι ρυθμοί, οι τιμές θα συνεχίσουν ανοδικά, ειδικά σε περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως τα νότια προάστια. Σύμφωνα με μελέτη από το μεσιτικό γραφείο Ellika Real Estate, έως το 2027 αναμένεται άνοδος 10% σε Πειραιά, Ελληνικό και Γκάζι και 8% στο Περιστέρι και το Μαρούσι.

Σε Αθήνα και νησιά είναι τα χρυσά φιλέτα του ελληνικού real estate! Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αγγελιών, στη μεγάλη εικόνα της χώρας, οι πέντε ακριβότερες περιοχές είναι τα νότια προάστια της Αθήνας με μέση τιμή 4.052 ευρώ το τετραγωνικό, στη δεύτερη θέση οι Κυκλάδες με 3.800 ευρώ/τ.μ. και στην τρίτη τα βόρεια προάστια με 3.296 ευρώ. Ακολουθούν ο Ν. Λευκάδας με 3.269 ευρώ/τ.μ. και την πεντάδα κλείνει ο Ν. Χανίων με 2.750 το τετραγωνικό.

Παλιά κτίσματα

Αν οι τιμές φαίνονται μικρές σε σύγκριση με την Ευρώπη, είναι γιατί πρόκειται για μέσες τιμές μεγάλων περιοχών, όπου τα παλιά κτίσματα ρίχνουν πολύ τον μέσο όρο. Δεδομένου ότι η οικοδομή είχε μπει στον «πάγο» τα χρόνια της κρίσης, η ελληνική αγορά έχει πολύ περισσότερα παλιά κτίσματα από την κανονικότητα της υπόλοιπης Δυτικής Ευρώπης. Ενδιαφέρον ότι τα πράγματα αλλάζουν όταν κάποιος δει πιο συγκεκριμένα τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση, όπου έχουν και σημαντικά περισσότερες νέες κατασκευές.

Παράδειγμα, η πρώτη πεντάδα με τα ακριβότερα της Αττικής, είναι αρκετή για να αλλάξει πλήρως η εικόνα. Χωρίς έκπληξη, την πρώτη θέση κατέχει για ακόμα έναν χρόνο η Βουλιαγμένη των 7.614 ευρώ/τ.μ., τη δεύτερη η κοντινή Βούλα με 6.104 ευρώ/τ.μ. και την τρίτη η Γλυφάδα των 5.469 ευρώ το τετραγωνικό. Στα νότια της Αττικής και η τέταρτη, το Ελληνικό με 5.407 ευρώ, όπου οι επενδύσεις συνεχίζονται, και ειδικά στις περιοχές των νέων κατασκευών οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά. Την πέμπτη θέση έχουν τα βόρεια προάστια, με την περιοχή του Παπάγου και 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σημειώνεται ότι αυτό αφορά τιμές αγγελιών και όχι αντικειμενικές. Οι μέσες τιμές των αγγελιών μπορεί να αλλάξουν αρκετά, αν αλλάξει και το μίγμα των προσφερόμενων ακινήτων.

Χαμηλότερες αυξήσεις στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη, μπορεί οι τιμές να είναι γενικά ακριβές για τη μέση ελληνική τιμή, αλλά και οι ρυθμοί ανόδου είναι περίπου 40% χαμηλότεροι από τους ελληνικούς. Στο Βερολίνο, από το 2018, η μέση τιμή πώλησης κατοικιών έχει αυξηθεί κατά 50%-70%, ανάλογα με την περιοχή της πόλης. Παράδειγμα, το 2018, η μέση τιμή πώλησης κατοικίας ήταν περίπου έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ πέρσι είχαν φτάσει ή και ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ. Και το Βερολίνο είχε υψηλούς ρυθμούς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Παρίσι

Το Παρίσι είναι ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, όπου από το 2018 μέχρι σήμερα οι τιμές κατοικιών έχουν κατά 25% έως 30%. Ακόμα και αν η Βουλιαγμένη δεν γίνει… «Μονακό», για τους περισσότερους Έλληνες, οι τιμές είναι το ίδιο απλησίαστες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Global Property Guide, από το 2020, τα ακίνητα της Γερμανίας έχουν χάσει το 7,04% της αξίας τους. Τα γαλλικά είναι στο -2,13%, τα βελγικά στο -5,84% και τα ισπανικά στο -1,41%, την ώρα που στο σύνολο των ελληνικών ακινήτων υπάρχει αύξηση τιμών άνω του 43%.

Μπορεί η Βουλιαγμένη να έχει την ακριβότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, όμως συνολικά τα νότια προάστια της Αθήνας, όπως και τα βόρεια, έχουν σημαντική άνοδο τιμών τα τελευταία χρόνια, με έτος ρεκόρ ανόδου το 2023, όταν αυξήθηκαν 13,6% και 10,4% αντιστοίχως. Από το 2018, τα νότια έχουν γίνει κατά 67,1% ακριβότερα, ενώ τα βόρεια κατά 48%.

Τα ακριβά της 5ετίας

ΕτοςΒουλιαγμένηΜύκονοςΑντίπαροςΠάροςΣαντορίνη
20257.6147.6076.2995.3334.628
20247.5277.4475.3424.7534.894
20237.1147.3514.5764.3644.788
20225.9876.2333.6123.5114.008
20215.3475.4643.4202.8783.926
Μεταβολή 2021-2025+42,40%+39,22%+84,18%+85,30%+17,88%

Πηγή: indomio.gr

Διακύμανση τιμών πώλησης

ΕτοςΒόρεια προάστιαΝότια προάστια
20181,1%8,2%
20195,6%10,8%
20203,1%2,7%
20217,8%6,8%
20226,7%11,7%
202310,4%13,6%
20246,9%6,9%
2025*6,4%6,4%
Σύνολο:+48%+67,1%

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τιμές σταθερές, πρόστιμα «φωτιά» και καμία παράταση

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους συνταξιούχους

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς ο «Άγνωστος Στρατιώτης» έδωσε ευκαιρία αλλαγής ατζέντας στην αντιπολίτευση

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

06:40LIFESTYLE

Το Ημερολόγιο των Αυστραλών Πυροσβεστών επέστρεψε με 5 εκδόσεις

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36LIFESTYLE

Δέκα σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας – Από τον Άγιο Έρωτα στο Porto Leone

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα: Το υψηλό κόστος ανατροφής παιδιών στην Ελλάδα «επιταχύνει» τον δημογραφικό «εφιάλτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη μέσω TikTok: Πώς το κύκλωμα διακινούσε και εκμεταλλευόταν τους Νεπαλέζους εργάτες – Ο ρόλος της 29χρονης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Ο δράστης της διπλής δολοφονίας είχε συνεργό» - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ.

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ