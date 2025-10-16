ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόστιμα και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα.

Τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έλεγχος έγινε σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.

Επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο.

Συγκεκριμένα: