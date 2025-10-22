«Βουτιά» 55% στις απάτες μεταφορών πίστωσης - Μία περίπτωση ανά 136.000 συναλλαγές

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης το 2024, τόσο σε πλήθος όσο και σε αξία, σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφηκε μείωση 55% στον αριθμό των περιστατικών απάτης και 51% στην αξία τους. Πέρυσι, τα περιστατικά ανήλθαν σε 5.032, συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 11.214 περιστατικών και αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ το 2023.

Οι λόγοι της μείωσης

Η Τράπεζα της Ελλάδας αποδίδει τη θετική εξέλιξη σε τρεις βασικές αιτίες:

Στη συνεχή λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Στην αυξανόμενη εξοικείωση των χρηστών με την ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Στην ακριβέστερη αποτύπωση των στοιχείων, λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσης των παρόχων με τις απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΚΤ για τις στατιστικές πληρωμών.

Είναι ενδεικτικό ότι πλέον αντιστοιχεί μία συναλλαγή απάτης ανά 136.000 συναλλαγές μεταφοράς πίστωσης, ενώ η αξία απάτης ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά 100.000 ευρώ αξίας συναλλαγών.

Η εικόνα των Instant Payments και των Καρτών

Στα Instant Payments (άμεσες μεταφορές πίστωσης), παρόλο που ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 88% (σε 63,3 εκατομμύρια συναλλαγές), τα περιστατικά απάτης σημείωσαν επίσης μείωση κατά 54% σε πλήθος και 50% σε αξία το 2024. Αξίζει να σημειωθεί πως μηδενικά ήταν τα περιστατικά απάτης στις άμεσες χρεώσεις (πάγιες εντολές) το 2024.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο αριθμός των περιστατικών απάτης που καταγράφηκε ανά τύπο συναλλαγής ανήλθε σε 2.767 συναλλαγές σε τερματικά ATM, 19 χιλ. συναλλαγές σε τερματικά POS και 177 χιλ. στις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία κάρτας (CNP). Η αντίστοιχη αξία τους διαμορφώθηκε σε 1,3 εκατ. ευρώ στις συναλλαγές σε ATM, 1 εκατ. ευρώ στις πληρωμές σε POS και 9,9 εκατ. ευρώ στις συναλλαγές CNP.

Αναφορικά με τις συναλλαγές απάτης σε τερματικά ATM, καταγράφεται αύξηση στον αριθμό και την αξία τους κατά 9% και 26% αντίστοιχα σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά απάτης στις πληρωμές σε POS, καταγράφεται πτώση της αξίας τους κατά 19%, με τον αριθμό τους να μειώνεται κατά 13% μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2024 και του πρώτου εξαμήνου του 2025. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των περιστατικών απάτης στις συναλλαγές CNP, δεν καταγράφηκε μεταβολή στον αριθμό τους, ενώ αντιθέτως η αξία τους αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Από την αναλυτικότερη εξέταση των περιστατικών απάτης σε εξ αποστάσεως συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομείου/τηλεφώνου διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των περιστατικών αυτών αφορά συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπως και τα προηγούμενα εξάμηνα, τα περιστατικά διαδικτυακής απάτης εντοπίζονται κυρίως σε αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού με τη χρήση καρτών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό συνδέεται με την ευρύτερη εφαρμογή του διεθνούς τεχνικού προτύπου ασφαλών συναλλαγών 3D Secure από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα σε αντίθεση με τους αντίστοιχους του εξωτερικού. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές διαδικτυακής απάτης αυξήθηκαν κατά 3% συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και διαμορφώθηκαν σε 11,5 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των ζημιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της συναλλαγής ανάλογα με την υπαιτιότητά τους, επιβαρύνθηκαν κατά 62% οι κάτοχοι-χρήστες καρτών και κατά 31% οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών. Τέλος, οι πάροχοι-εκδότες καρτών πληρωμών επιβαρύνθηκαν σε ποσοστό 7%.

