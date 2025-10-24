Νέος «Τειρεσίας» εις τριπλούν για τους «μπαταχτσήδες» - Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση
Το σύνολο των οφειλών θα καταγράφεται σε ξεχωριστά μητρώα για το Δημόσιο, τράπεζες και ιδιωτικό χρέος - Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση
Τρία νέα μητρώα για την καταγραφή οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την πιστοληπτική τους αξιολόγηση θα θέσει σύντομα σε λειτουργία το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έκανε γνωστό η Θεώνη Αλαμπάση, γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:
- Το πρώτο είναι το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, όπως αναφέρει η «Απογευματινή». «Θα συγκεντρώνει τα στοιχεία των οφειλών προς το Δημόσιο, ενώ όποιος είναι καλοπληρωτής θα λαμβάνει το αντίστοιχο σκορ», τόνισε η κυρία Αλαμπάση.
- Το δεύτερο είναι το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, το οποίο θα στεγάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καταγράφει αναλυτικά το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου των πελατών όλων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα είδη των εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί (υποθήκες, προσημειώσεις, τυχόν δικαστικές αποφάσεις).
- «Το τρίτο είναι το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Θα έχει διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα μητρώα, θα συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων και θα παρέχει τη συνολική πληροφορία σε ανωνυμοποιημένη βάση», υπογράμμισε, μιλώντας στο συνέδριο της Prodexpo.
