Νέος «Τειρεσίας» εις τριπλούν για τους «μπαταχτσήδες» - Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση

Τρία νέα μητρώα για την καταγραφή οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την πιστοληπτική τους αξιολόγηση θα θέσει σύντομα σε λειτουργία το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , όπως έκανε γνωστό η Θεώνη Αλαμπάση, γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

