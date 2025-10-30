ΕΚΤ: Αμετάβλητα στο 2% τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση

Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις των οικονομολόγων

ΕΚΤ: Αμετάβλητα στο 2% τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση
Για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) άφησε αμετάβλητο στο 2% το βασικό επιτόκιο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ μείωσαν συνολικά φέτος τα επιτόκια κατά 2%, αλλά έκτοτε έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν βιάζονται να αλλάξουν πολιτική δεδομένου ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στον στόχο, ένα ιδανικό σημείο που ούτε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), ούτε η Τράπεζα της Αγγλίας ούτε η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν επιτύχει.

Η απόφαση είναι σύμφωνη με την πρόβλεψη των 88 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters που διενεργήθηκε την περίοδο μεταξύ 15-22 Οκτωβρίου.

