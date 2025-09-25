Προειδοποίηση της ΕΚΤ σε όλους τους Ευρωπαίους: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι για 72 ώρες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συστήνει στους πολίτες να κρατούν στο σπίτι ένα μικρό απόθεμα μετρητών, ύψους 70 έως 100 ευρώ ανά άτομο, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, τα χαρτονομίσματα εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας σε περιόδους κρίσης, όταν τα ψηφιακά συστήματα πληρωμών καταρρέουν.

Η έκθεση της ΕΚΤ έρχεται να ενισχύσει και την πρόσφατη έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους πολίτες να διατηρούν εφόδια μετρητών, τροφίμων, νερού και φαρμάκων για τρεις ημέρες, προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενες διακοπές βασικών υπηρεσιών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία Covid-19 αλλά και φυσικές καταστροφές όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, ανέδειξαν τα κενά της Ευρώπης στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Παρότι οι ψηφιακές πληρωμές έχουν επικρατήσει στις καθημερινές συναλλαγές, η ζήτηση για μετρητά εκτοξεύεται όταν η εμπιστοσύνη στα συστήματα δοκιμάζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πανδημία, οπότε τα μετρητά που διακρατούσαν οι πολίτες αυξήθηκαν κατά 140 δισ. ευρώ μέσα σε δύο χρόνια, ενώ πρόσφατα, στην Ιβηρική, η πολύωρη διακοπή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών κατέστησε τα χαρτονομίσματα το μοναδικό μέσο συναλλαγής.

Η ΕΚΤ παρομοιάζει τα μετρητά με «ρεζέρβα» για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: δεν είναι απαραίτητα σε καθημερινή βάση, αλλά γίνονται καθοριστικά όταν όλα τα άλλα μέσα αποτυγχάνουν.

Ήδη ορισμένες χώρες προσαρμόζουν τις υποδομές τους. Η Φινλανδία αναπτύσσει ΑΤΜ που θα λειτουργούν ακόμη και σε περίπτωση διακοπής των τραπεζικών συστημάτων, ενώ στην Αυστρία σχεδιάζεται η τοποθέτηση νέων μηχανημάτων από την ίδια την κεντρική τράπεζα, σε περιοχές όπου οι εμπορικές τράπεζες έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε μετρητά.