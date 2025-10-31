Wall Street: Meta και Microsoft επηρεάστηκαν από την αύξηση των δαπανών στην AI

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (30/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών Meta και Microsoft υποχώρησαν σημαντικά λόγω ανησυχιών σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 109,88 μονάδων (–0,23%), στις 47.522,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 377,32 μονάδων (–1,58%), στις 23.581,14 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 68,25 μονάδων (–0,99%), στις 6.822,34 μονάδες.