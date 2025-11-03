Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR τα ειδοποιητήρια - Τι θα πληρώσουμε φέτος

Κλιμακωτά πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR τα ειδοποιητήρια - Τι θα πληρώσουμε φέτος
Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως και πέρυσι, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Κλιμακωτά πρόστιμα

Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά: 25% επί του ποσού αν τα τέλη πληρωθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Τι θα πληρώσουμε φέτος

Tα τέλη κυκλοφορίας 2026 θα είναι ίδια με αυτά του 2025. Όσα ΙΧ είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους.

Όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, πληρώνουν με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ τα πιο «καθαρά» από αυτά απαλλάσσονται πλήρως – κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως της χρονολογίας.

Αναλυτικά:

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

  • 0-122 κυβικά: 0 ευρώ
  • 123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.
  • 140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.
  • 167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.
  • 209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.
  • 225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.
  • 241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.
  • 261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.
  • 281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

  • 0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ
  • 91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.
  • 101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.
  • 121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.
  • 141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.
  • 161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.
  • 181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.
  • 201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.
  • 251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

  • 0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
  • 301-785 κυβικά: 55 ευρώ
  • 786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
  • 1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
  • 1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ
  • 1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ
  • 1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ
  • 1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ
  • 2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ
  • 3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ
  • 4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005

  • 0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
  • 301-785 κυβικά: 55 ευρώ
  • 786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
  • 1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
  • 1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ
  • 1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ
  • 1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ
  • 1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ
  • 2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ
  • 3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ
  • 4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση έως 31.12.2000

  • 0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
  • 301-785 κυβικά: 55 ευρώ
  • 786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
  • 1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
  • 1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ
  • 1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ
  • 1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ
  • 1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ
  • 2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ
  • 3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ
  • 4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

