Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων – Ποιοι οι δικαιούχοι

Αντίστροφη μέτρηση για να ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες και ενώ η υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, δρομολογώντας την καταβολή της πρώτης δόσης έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TAXISnet, δηλώνοντας το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιούν και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή διαμονής και το μέσο θέρμανσης.

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον τύπο του καυσίμου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ, βιομάζα, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια) και την κλιματική ζώνη της περιοχής. Σε ψυχρές περιοχές, όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη, το Μέτσοβο και η Δράμα, το ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ λόγω του αυξημένου κλιματικού συντελεστή, ο οποίος προσαυξάνει την ενίσχυση έως και 25%.

Τα βασικά ποσά επιδόματος ανά θερμαντικό μέσο είναι:

Ηλεκτρική ενέργεια: 380 ευρώ

380 ευρώ Πέλετ/βιομάζα: 360 ευρώ

360 ευρώ Καυσόξυλα/τηλεθέρμανση: 350 ευρώ

350 ευρώ Φυσικό αέριο: 325 ευρώ

325 ευρώ Πετρέλαιο/υγραέριο: 300 ευρώ

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, πέλετ, βιομάζα ή ηλεκτρική ενέργεια. Η κατοικία πρέπει να είναι δηλωμένη ως κύρια στο Ε1, να διαθέτει ενεργό παροχή ρεύματος και να βρίσκεται εντός Ελλάδας.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ. Έγγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο (29.000 ευρώ για 1 παιδί, 34.000 ευρώ για 2 παιδιά, 39.000 ευρώ για 3 παιδιά).

Περιουσιακά κριτήρια:

Άγαμοι: Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ. Έγγαμοι/μονογονεϊκές οικογένειες: Ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Εξαιρούνται όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης ή διαθέτουν περισσότερα από δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα (εκτός αν βρίσκονται σε αναγκαστική ακινησία λόγω κλοπής ή καταστροφής).

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα.

θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 30 Μαΐου 2026.

θα καταβληθεί μέχρι τις 30 Μαΐου 2026. Η τελική πληρωμή θα γίνει έως τις 30 Ιουλίου 2026, βάσει των παραστατικών αγορών που θα έχουν καταχωριστεί στο σύστημα.

