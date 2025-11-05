Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα καύσιμα που επιδοτούνται

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το σχέδιο για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπεγράφη από τα συναρμόδια Υπουργεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Η ΚΥΑ καθορίζει με ακρίβεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, καθώς το επίδομα επεκτείνεται σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα, τηλεθέρμανση, αλλά και ηλεκτρική ενέργεια.

Αυστηρά τα εισοδηματικά κριτήρια

Για την περίοδο 2025-2026, οι δικαιούχοι θα ελεγχθούν με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους κριτήρια. Τα ετήσια εισοδήματα ορίζονται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και έως 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο εισοδήματος φτάνει τις 29.000 ευρώ. Επιπλέον, εισάγεται ανώτατο όριο στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για καλύτερη στόχευση.

Στο σκέλος των περιουσιακών στοιχείων (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025), το όριο διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα

Το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει έως τα 800 ευρώ, με δυνατότητα ανόδου έως τα 1.200 ευρώ σε ορεινούς και ψυχρούς οικισμούς. Για να λάβουν οι περσινοί δικαιούχοι το 60% του ποσού ως προκαταβολή, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως την 5η Δεκεμβρίου 2025.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει σε τρεις βασικές δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.

  • Η πρώτη καταβολή (που περιλαμβάνει την προκαταβολή) έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον οι αγορές έχουν τιμολογηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

  • Η δεύτερη δόση για τις αγορές που έγιναν έως 31 Μαρτίου 2026 θα καταβληθεί έως την 29η Μαΐου 2026.

  • Τέλος, προβλέπεται επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση έως την 31η Ιουλίου 2026.

Υπογραμμίζεται πως το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, να σημειωθεί πως επιδοτούνται αγορές καυσίμων που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 31η Μαρτίου 2026. Μόνο για τα καυσόξυλα και το πέλετ, οι δικαιούχοι μπορούν να επιδοτηθούν για αγορές που έγιναν ήδη από την 1η Ιουνίου 2025.

