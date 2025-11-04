Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν στις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Η Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ορίζεται, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων, ως η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χορήγηση του επιδόματος υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (ΦΕΚ 5802/Β/31.10.2025).

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πλήθους καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου, του υγραερίου, των καυσόξυλων, της βιομάζας, της θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για να χαρακτηριστεί ένα φυσικό πρόσωπο ως δικαιούχος, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με το όριο αυτό να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο καθορίζεται στις 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Επιπλέον, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ, κριτήριο που θεσπίζεται με στόχο την καλύτερη στόχευση των πραγματικών δικαιούχων.

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του 2025, αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους εν διαστάσει ή σε κατάσταση χηρείας, και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποσά επιδότησης και πληρωμές

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται με βάση τη δριμύτητα του κλίματος της κάθε περιοχής και τοποθετείται σε ένα πλαίσιο από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ σε οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Επιδοτείται μόνο ένα είδος καυσίμου ανά δικαιούχο, εφόσον οι αγορές είναι τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών.

Οι αγορές των καυσίμων ή της θερμικής ενέργειας πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2025 και 31ης Μαρτίου 2026. Εξαιρούνται τα καυσόξυλα και η βιομάζα (πέλετ), για τα οποία επιδοτούνται αγορές που έχουν γίνει ήδη από την 1η Ιουνίου 2025. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η περίοδος επιδότησης αρχίζει από την 15η Οκτωβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, στην πλατφόρμα myΘέρμανση μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Προκαταβολή και δόσεις: Εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 5η Δεκεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι θα λάβουν ως προκαταβολή το 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων σε τρεις δόσεις:

Η πρώτη καταβολή (προκαταβολή και αγορές έως 30 Νοεμβρίου) αναμένεται έως την 23η Δεκεμβρίου 2025. Η δεύτερη πληρωμή (για αγορές έως 31 Μαρτίου 2026) θα γίνει έως την 29η Μαΐου 2026. Μια επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση θα πραγματοποιηθεί έως την 31η Ιουλίου 2026.

Τέλος, τονίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο.

