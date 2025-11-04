Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν στις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της σεζόν 2025-2026 και για ποια καύσιμα χορηγείται το ποσό, που κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ -  Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών.

Newsbomb

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν στις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ορίζεται, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων, ως η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χορήγηση του επιδόματος υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (ΦΕΚ 5802/Β/31.10.2025).

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πλήθους καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου, του υγραερίου, των καυσόξυλων, της βιομάζας, της θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για να χαρακτηριστεί ένα φυσικό πρόσωπο ως δικαιούχος, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με το όριο αυτό να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο καθορίζεται στις 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Επιπλέον, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ, κριτήριο που θεσπίζεται με στόχο την καλύτερη στόχευση των πραγματικών δικαιούχων.

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του 2025, αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους εν διαστάσει ή σε κατάσταση χηρείας, και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποσά επιδότησης και πληρωμές

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται με βάση τη δριμύτητα του κλίματος της κάθε περιοχής και τοποθετείται σε ένα πλαίσιο από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ σε οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Επιδοτείται μόνο ένα είδος καυσίμου ανά δικαιούχο, εφόσον οι αγορές είναι τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών.

Οι αγορές των καυσίμων ή της θερμικής ενέργειας πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2025 και 31ης Μαρτίου 2026. Εξαιρούνται τα καυσόξυλα και η βιομάζα (πέλετ), για τα οποία επιδοτούνται αγορές που έχουν γίνει ήδη από την 1η Ιουνίου 2025. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η περίοδος επιδότησης αρχίζει από την 15η Οκτωβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, στην πλατφόρμα myΘέρμανση μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Προκαταβολή και δόσεις: Εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 5η Δεκεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι θα λάβουν ως προκαταβολή το 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων σε τρεις δόσεις:

  1. Η πρώτη καταβολή (προκαταβολή και αγορές έως 30 Νοεμβρίου) αναμένεται έως την 23η Δεκεμβρίου 2025.

  2. Η δεύτερη πληρωμή (για αγορές έως 31 Μαρτίου 2026) θα γίνει έως την 29η Μαΐου 2026.

  3. Μια επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση θα πραγματοποιηθεί έως την 31η Ιουλίου 2026.

Τέλος, τονίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38ΚΟΣΜΟΣ

Δημαρχιακές εκλογές στη Νέα Υόρκη - Τραμπ προς Εβραίους: Μην ψηφίσετε τον Μαμντάνι, σας μισεί

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της Φύσης: Το ελάφι του πατέρα Δαβίδ αναγεννάται στην Κίνα 125 Χρόνια μετά την εξαφάνιση

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στο Ρέθυμνο: Νοέμβριος και ακόμη κολυμπούν οι τουρίστες

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης «παρέλυσαν» μετά τον εντοπισμό drones

23:15TRAVEL

Πάρος, Σύρος και Κίμωλος ξεχωρίζουν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης

23:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς

23:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (6/11)

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Αρκετά μεγάλη επικοινωνιακή αστοχία

22:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η Αθήνα: Σηκώνουν «χειρόφρενο» οι οδηγοί Τετάρτη και Πέμπτη

22:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν στις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο δρομέας που έκλεψε την παράσταση φορώντας την Ελληνική σημαία στους ώμους του

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 22 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ στρατού και συμμοριών στο βορά της χώρας

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» Καλλιάνου για 3 περιοχές - Ηχηρή προειδοποίηση για το επόμενο 12ημερο

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

21:30LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέθανε ο πατριάρχης της πλουσιότερης οικογένειας στην Αγγλία

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «στολίζει» την Τουρκία: «Οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα» - Τι λέει για τα ελληνοτουρκικά, κυπριακό και ... Χαμάς

23:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

20:40ΥΓΕΙΑ

Γιατρός εξηγεί πώς να διακρίνετε την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στην Τουρκία: Ο σύμμαχος του Ερντογάν, Μπαχτσελί, επιτίθεται στον αμερικανό πρεσβευτή Μπάρακ

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ