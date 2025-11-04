Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Έως €1.200 η ενίσχυση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, με πιθανότερη ημερομηνία την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Ύψος ενίσχυσης και επιδότηση

Το ποσό της ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, καθοριζόμενο από την περιοχή κατοικίας και το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται.

Στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25% λόγω του ειδικού κλιματικού συντελεστή, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.

Το Επίδομα Καλύπτει:

Πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Βιομάζα (πέλετ)

Καυσόξυλα

Κλιματιστικά

Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Διαδικασία αιτήσεων και πληρωμών

Υποβολή αιτήσεων: Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα είναι ανοιχτή από 10 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου .

Ηλεκτρονική διαδικασία: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet . Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Πρώτη πληρωμή: Η καταβολή της πρώτης δόσης αναμένεται στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια:

Άγαμος: Έως 16.000 ευρώ

Έγγαμος: Έως 24.000 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί)

Αποκλεισμός:

Το επίδομα δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που:

Υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ι.Χ. αυτοκινήτων (ή ποσοστά συνιδιοκτησίας που αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο αυτοκινήτων), εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής ακινησίας (π.χ. λόγω κλοπής/καταστροφής).

Διαβάστε επίσης