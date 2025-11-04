Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Έως €1.200 η ενίσχυση

Όλα τα εισοδηματικά κριτήρια και οι τύποι θέρμανσης που επιδοτούνται

Newsbomb

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Έως €1.200 η ενίσχυση
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, με πιθανότερη ημερομηνία την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Ύψος ενίσχυσης και επιδότηση

Το ποσό της ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, καθοριζόμενο από την περιοχή κατοικίας και το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται.

Στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25% λόγω του ειδικού κλιματικού συντελεστή, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.

Το Επίδομα Καλύπτει:

  • Πετρέλαιο

  • Φυσικό αέριο

  • Υγραέριο

  • Βιομάζα (πέλετ)

  • Καυσόξυλα

  • Κλιματιστικά

  • Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Διαδικασία αιτήσεων και πληρωμών

  • Υποβολή αιτήσεων: Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα είναι ανοιχτή από 10 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου.

  • Ηλεκτρονική διαδικασία: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

  • Πρώτη πληρωμή: Η καταβολή της πρώτης δόσης αναμένεται στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια:

  • Άγαμος: Έως 16.000 ευρώ

  • Έγγαμος: Έως 24.000 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί)

Αποκλεισμός:

Το επίδομα δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που:

  • Υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

  • Διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ι.Χ. αυτοκινήτων (ή ποσοστά συνιδιοκτησίας που αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο αυτοκινήτων), εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής ακινησίας (π.χ. λόγω κλοπής/καταστροφής).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Γράφεται ιστορία στο Telekom Center Athens - Λάμψη από Τζόκοβιτς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα στη Βουλή η συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ - Τον Χατζηδάκη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, τους φορείς καλεί το ΠΑΣΟΚ, «στα κάγκελα» οι βουλευτές της ΝΔ

06:28LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι χώρες που επιστρέφουν και η ΕΡΤ σε τροχιά αναζήτησης εκπροσώπου

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2025: Οι ημερομηνίες - «κλειδιά» για τους καταναλωτές - Πώς καθιερώθηκαν

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόπειρα ενότητας στο ΠΑΣΟΚ μετά το θετικό κλίμα στην ΚΟΕΣ - Το μεγάλο ερώτημα της στρατηγικής συνεργασιών

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Έως €1.200 η ενίσχυση

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ: Διάλογος, ενημέρωση, αλλά θα... κλείσουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση τις επόμενες ώρες – Κίνδυνος για ακραία φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στο myCar – Τσουχτερά τα πρόστιμα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Πόλεμος» στη Σιναλόα – 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών

03:56ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κικίλιας για Αντικύθηρα: Ολοκληρώθηκε η επισκευή του κρηπιδώματος του Λιμένα Ποταμού

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πότε ξεκινούν τα έντονα φαινόμενα – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός ο εργάτης που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια στον Πύργο των Κόμηδων

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Πέντε ορειβάτες σκοτώθηκαν και δύο αγνοούνται από χιονοστιβάδα στο όρος Γιαλούνγκ Ρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

00:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θανάσιμο περιστατικό στη Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση τις επόμενες ώρες – Κίνδυνος για ακραία φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης σε Μαρκογιαννάκη: «Να πάτε στα ΕΛΤΑ, όχι στην κυβέρνηση» - «Δεν ρίχνω το επίπεδο»

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Diane Ladd σε ηλικία 89 ετών

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 13χρονη - Της υποσχέθηκε υιοθεσία, και βρέθηκε κλειδωμένη σε ένα κουτί 2.500χλμ μακριά

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2025: Οι ημερομηνίες - «κλειδιά» για τους καταναλωτές - Πώς καθιερώθηκαν

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Παραμυθιά: Νεκρός σε τροχάιο 57χρονος οδηγός μηχανής

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών το νέο κύμα κακοκαιρίας - Ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Στο «κόκκινο» 3 περιοχές

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ