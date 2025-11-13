Πιερρακάκης για Shein - Temu: Ναι σε άμεσους δασμούς στα μικροδέματα τρίτων χωρών

H Ελλάδα τάσσεται υπέρ της επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, προτείνοντας μάλιστα την εφαρμογή του μέτρου με τη νέα χρόνια, δηλαδή το 2026, ακόμα νωρίτερα από την πρόταση της Γαλλία. όπως δήλωσε, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ECOFIN στις Βρυξέλλες.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομίας, η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Κομισιόν για κατάργηση του ορίου απαλλαγής από δασμούς των 150 ευρώ, στο πλαίσιο της διαφάνειας του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και της προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, δημιουργώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την επιβολή δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ.

Στην ατζέντα των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin βρέθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, έως τη φορολόγηση της ενέργειας και τη μεταρρύθμιση των τελωνείων.