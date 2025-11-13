Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Ζητάμε παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα»

Η Ελλάδα εξετάζει και στηρίζει μια μόνιμη εξαίρεση από τη φορολόγηση στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα, τόνισε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 

Newsbomb

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Ζητάμε παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις θέσεις της Ελλάδας σχετικά με την Οδηγία της ΕΕ για τη φορολογία της ενέργειας, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε παρέμβασή του στη σημερινή συνεδρίαση του ECOFIN στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας -αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία- που είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και απαιτούν στοχευμένη και προσεκτική φορολογική αντιμετώπιση.

Ακολουθεί η πλήρης παρέμβαση του υπουργού:

Θα ξεκινήσω υπογραμμίζοντας δύο σημεία πριν αναφερθώ σε ορισμένες ανησυχίες μας.

Πρώτον, συμμεριζόμαστε πλήρως τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης. Εμείς, ως Ελλάδα, είμαστε στην πρωτοπορία της πράσινης μετάβασης, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, με σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και καθαρές τεχνολογίες.

Δεύτερον, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις συζητήσεις αναφορικά με την Οδηγία για τη Φορολογία τής Ενέργειας μετά από μακρές διαπραγματεύσεις. Και χαιρετίζουμε τόσο τις προσπάθειες της προεδρίας όσο και της Επιτροπής να προωθήσουν λύσεις συμβιβασμού και πεδία σύγκλισης.

Ωστόσο, συνολικά, καθώς προχωρούμε στην ενεργειακή μετάβαση, οφείλουμε να εστιάσουμε σε ένα ευρύτερο στρατηγικό αφήγημα και τρόπο σκέψης, διότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα ταυτόχρονα. Έχουμε πολλούς παράλληλους στόχους: κοιτάζουμε τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή, την εδαφική συνοχή.

Η δουλειά μας είναι να τα εξισορροπήσουμε όλα αυτά και να βρίσκουμε βέλτιστες λύσεις για κάθε κοινωνικό πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Και υπό αυτή την έννοια, πρέπει να εστιάσουμε στην ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού κόστους, γιατί υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που ακόμα εξακολουθούν να βασίζονται στον άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Επομένως, αν έπρεπε να εφαρμόσουμε ακριβώς την ίδια λύση με μία προσέγγιση «one-size-fits-all» ταυτόχρονα και στα 27 κράτη- μέλη, αυτό δεν θα ήταν συνταγή επιτυχίας. Και γι' αυτό πιστεύουμε, ως Ελλάδα, ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς που τόσο για εμάς όσο και συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίσιμης σημασίας.

Θα υπογράμμιζα ειδικά τους τομείς της ναυσιπλοΐας, της αεροπλοΐας και της αγροτικής οικονομίας. Ειδικότερα για την ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα, αυτό αποτελεί σημαντικό ζήτημα για εμάς, δεδομένης της γεωγραφίας μας, της θέσης μας στον ευρωπαϊκό χάρτη και του μήκους των ακτογραμμών μας.

Εάν επιβάλλονταν φόροι στους τομείς της ναυσιπλοΐας και της αεροπλοΐας, αυτό θα δημιουργούσε συγκριτικό μειονέκτημα έναντι άλλων μεσογειακών χωρών που δεν έχουν αντίστοιχη φορολόγηση. Επομένως, πρέπει να το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα εναλλακτικά καύσιμα δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε κλίμακα στους συγκεκριμένους τομείς, στηρίζουμε πλήρως την παράταση της δεκαετούς εξαίρεσης από τη φορολογία στους τομείς αυτούς. Οποιοδήποτε μικρότερο χρονικό διάστημα δεν θα ήμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε.

Και θα πρόσθετα ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αν δεν εφαρμόσουμε αυτή τη δεκαετή εξαίρεση, θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος συνολικά στην εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τώρα, για τον αγροτικό τομέα συγκεκριμένα, θα έλεγα ότι έχουμε έναν ακόμη υπαρξιακό στόχο: την επισιτιστική ασφάλεια. Υπό αυτή την έννοια, ενώ κατανοώ ότι το χρονοδιάγραμμα της εξαίρεσης για την γεωργία έχει ήδη επεκταθεί στις συζητήσεις, εμείς εξετάζουμε και στηρίζουμε μια μόνιμη εξαίρεση από τη φορολόγηση στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα, από την ίδια στρατηγική οπτική που περιέγραψα προηγουμένως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:09ΕΛΛΑΔΑ

15 χρόνια Athens Bar Show: Τι ξεχωρίσαμε στην μεγάλη γιορτή των spirits;

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες άτομα στο νοσοκομείο στην Οκλαχόμα: Διέρρευσε αμμωνία από βυτιοφόρο - Εκατοντάδες εκκενώθηκαν

18:04ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Έξι νέοι θάνατοι από Covid-19 και ένας νέος θάνατος από γρίπη, την τελευταία εβδομάδα

18:01LIFESTYLE

Ματθίλδη Μαγγίρα: «Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί»

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιος Σέρβου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή συνελήφθη ως «εγκέφαλος» κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

17:33LIFESTYLE

Eurovision 2026: Νέα ανατροπή για τη φετινή διοργάνωση

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αναζητά σανίδα (ενεργειακής) σωτηρίας στην Αθήνα πριν τον «πιο δύσκολο χειμώνα» στην ιστορία της Ουκρανίας - Πώς η στρατηγική Πούτιν οδηγεί σε «εξέγερση» εναντίον του

17:23LIFESTYLE

«Παντρεύτηκα αλλά είμαι ανύπαντρη!»: Η παίκτρια του Ρουκ Ζουκ που... έκαψε την Ζέτα Μακρυπούλια! (vid)

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος πωλήθηκαν για 600.000 δολάρια σε δημοπρασία - Τα χρήματα θα διατεθούν για την χρηματοδότηση της δημόσιας τηλεόρασης των ΗΠΑ

17:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτη λατρεία: 20.000 άνθρωποι για να δουν τον Λιονέλ Μέσι να προπονείται

17:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα μη αλκοολούχα ποτά δεν μπορούν να πωλούνται ως «τζιν», αποφάνθηκε το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο - Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Ζητάμε παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα»

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή 14 μηνών στον Τούρκο που συνελήφθη για παράνομη κατοχή βαλλίστρας

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 9 καταστήματα για υπέρβασης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλες ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αναζητά σανίδα (ενεργειακής) σωτηρίας στην Αθήνα πριν τον «πιο δύσκολο χειμώνα» στην ιστορία της Ουκρανίας - Πώς η στρατηγική Πούτιν οδηγεί σε «εξέγερση» εναντίον του

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο - Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, επίλεκτη ομάδα, παγίδες και κουδουνάκια 

17:23LIFESTYLE

«Παντρεύτηκα αλλά είμαι ανύπαντρη!»: Η παίκτρια του Ρουκ Ζουκ που... έκαψε την Ζέτα Μακρυπούλια! (vid)

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

10:03WHAT THE FACT

H NASA εντόπισε κάτι περίεργο κάτω από λίμνη - Τώρα οι ερευνητές ξέρουν την αλήθεια

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα στον δρόμο - «Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του - Διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Βίντεο με τα φλεγόμενα σκάφη τα πρώτα λεπτά: «Πεταχτήκαμε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος», λέει κάτοικος στο Newsbomb

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ