Πιερρακάκης: Η μείωση των μερισμάτων στο 5% αύξησε κατακόρυφα τα έσοδα του Δημοσίου



Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε στην παρέμβαση του και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, αναφορικά με τα οφέλη από τη μείωση των μερισμάτων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μου μεταφέρθηκε από τον κύριο Πετραλιά, ότι ο κύριος Παππάς ζήτησε να αυξήσουμε το φόρο των μερισμάτων. Λοιπόν, έχω εδώ το εξής στοιχείο να μοιραστώ με την Ολομέλεια:

Ο φόρος μερισμάτων ήταν, τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, στο 15% και ο κ. Τσίπρας στο πλαίσιο του λαϊκού καπιταλισμού το μείωσε στο 10% , το 2019. Εισόδημα δηλωθέν τότε 1,73 δισ. ευρώ, αναλογών φόρος 173 εκατομμύρια. Το μειώνουμε, λοιπόν, εμείς από το 10% στο 5% και δείτε τι συμβαίνει. Το εισόδημα από το 1,73 δισ. που δηλωνόταν πήγε στα 5,76 δισ. και ο αναλογών φόρος που εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο πήγε από τα 173 εκατομμύρια στα 288 εκατ. ευρώ.

Σήμερα δε, έχουμε δηλωθέν εισόδημα 7,7 δισ. ευρώ και αναλογούντα φόρο 386 εκατομμύρια ευρώ. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω εγώ κάτι πάνω σε αυτά. Το καταθέτω στα πρακτικά».

