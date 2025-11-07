Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η απαλλαγή ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένα χωριά μέχρι 1700 κατοίκους

Τρεις νομοτεχνικές βελτιώσεις που διευρύνουν την περίμετρο των δικαιούχων για τη μείωση των τεκμηρίων και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ανακοίνωσε πριν από λίγο στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, στηρίζουν την ελληνική Περιφέρεια και περιλαμβάνονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο υπουργός: