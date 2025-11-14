Επιστρέφει φόρους ακινήτων ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

Τα ποσά ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν κατά την εξαετία 2014-2019 θα λάβουν πίσω από την εφορία χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων. Τι αναφέρει η εγκύκλιος της η ΑΑΔΕ

Γιάννης Φιλιππάκος

Επιστρέφει φόρους ακινήτων ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων θα λάβουν πίσω τα ποσά ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν την περίοδο 2014–2019, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Η επιστροφή αφορά ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπει ο νόμος 5193/2025.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 210), δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουνίου 2025, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής, για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους στα σχετικά έτη.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά φυσικά και νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, δηλαδή όσους χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα ακίνητά τους για επαγγελματικούς σκοπούς.

Μετά την υποβολή των διορθωμένων δηλώσεων Ε9, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα ποσά ΕΝΦΙΑ που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι:

  • κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, από τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, την οποία είχαν παραλείψει να δηλώσουν.
  • η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω τροποποιητικών δηλώσεων ορίστηκε έως και την 30ή Ιουνίου 2025.
  • δεδομένου ότι με τη σχετική διάταξη, αφενός χορηγήθηκε - κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής - η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για ακίνητα για τα οποία δεν δηλώθηκε η ιδιοχρησιμοποίησή τους κατά τα ως άνω αναφερόμενα έτη, αφετέρου δεν προβλέφθηκε απαγόρευση επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ, τα οποία τυχόν προκύπτουν προς επιστροφή κατόπιν εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν βάσει της ανωτέρω διάταξης, επιστρέφονται.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρέφει φόρους ακινήτων ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα ΗΠΑ – Ρωσίας στον ΟΗΕ: Κατέθεσαν ανταγωνιστικά σχέδια για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών

03:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Οκτώβριο

02:54ΕΘΝΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση «Νηρηίς - 25»

02:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

02:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το Κίεβο υφίσταται «μαζική» επίθεση της Ρωσίας σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο

01:50ΚΟΣΜΟΣ

«Southern Spear»: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιχείρηση αντιμετώπιση ναρκοτρομοκρατών στο Δυτικό Ημισφαίριο

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής Φέτερμαν - Υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρό sell-off στη Wall Street – «Βυθίστηκε» ο Dow Jones

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Κλείδωσε» η πρόκριση της Γαλλίας – Τα αποτελέσματα

00:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Εξαιρετικό ματς ο Σορτς, ο Φαρίντ όπως ο Λεσόρ»

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Θριαμβευτής, 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» και ανέβηκε στο 7-4

00:04LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μου λείπουν οι γονείς μου κάθε μέρα, με ενέπνευσαν πολύ, θα είναι υπερήφανοι»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά - Τέσσερις νεκροί

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζονται τα εγκαταλελλειμένα κτήρια του ΑΓΝΟ μετά από 33 χρόνια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Νομίζουν ότι είναι καπεταναίοι αλλά είναι υπηρέτες του λαού» - Σε απεργία πείνας κτηνοτρόφος έξω από το γραφείο του Χρήστου Κέλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα διάσταση στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο 27χρονο – Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχει ζωή μετά θάνατον;: Η τολμηρή θεωρία συγγραφέα και η πρώτη «επιβεβαίωση» της επιστήμης

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

20:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ο Γρηγόρης Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION: Διπλάσιο προβάδισμα ΝΔ - Ποιοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ οι γονείς

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein αξίας κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς - Μειώνεται η άμεση φορολογία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρέφει φόρους ακινήτων ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ