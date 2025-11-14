Επιστρέφει φόρους ακινήτων ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

Χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων θα λάβουν πίσω τα ποσά ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν την περίοδο 2014–2019, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Η επιστροφή αφορά ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπει ο νόμος 5193/2025.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 210), δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουνίου 2025, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής, για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους στα σχετικά έτη.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά φυσικά και νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, δηλαδή όσους χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα ακίνητά τους για επαγγελματικούς σκοπούς.

Μετά την υποβολή των διορθωμένων δηλώσεων Ε9, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα ποσά ΕΝΦΙΑ που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι: