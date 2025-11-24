Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις - Ο πίνακας με τα ποσά που δίνουν 33 Ταμεία

Πλεόνασμα-έκπληξη στο ύψος των 188 εκατ. ευρώ που ανοίγει τον δρόμο για να δοθούν οι πρώτες αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις ύστερα από 15 χρόνια περικοπών, θα εμφανίσει ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ για το 2025.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΤΕΑΕΠ που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ στις 6 Νοεμβρίου, και την οποία αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», το αρχικό πλεόνασμα των 115.279.000 ευρώ για το 2025, αναθεωρείται και φθάνει στο ύψος των 188.479.000 ευρώ.

Είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ θα εμφανίσει τόσο μεγάλο πλεόνασμα από το 2020 και μετά, που η κυβέρνηση αποκατέστησε τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων που είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Το πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ, ανοίγει πλέον τον δρόμο για να ξεπαγώσουν οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις για περίπου 1,3 εκατ. συνταξιούχους.

Ο λόγος που δεν δίδονται αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις είναι διότι στον νόμο Κατρούγκαλου προβλέφθηκε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές, που με απλά λόγια απαγορεύει τις αυξήσεις αν το ΕΤΕΑΕΠ εμφανίζει έλλειμμα. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει έλλειμμα, το ταμείο μπορεί να προχωρά σε αύξηση των επικουρικών συντάξεων.

Η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος όμως εξουδετερώνεται πλήρως με το πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ που θα εμφανίσει το ΕΤΕΑΠ φέτος και πλέον η σκυτάλη των αποφάσεων περνάει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι αρμόδιο να ανάψει το πράσινο φώς για να ξεπαγώσουν οι αυξήσεις και στις επικουρικές συντάξεις όπως γίνεται ήδη από το 2023 με τις κύριες συντάξεις.

Το έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ που πιστοποιεί το πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ για το 2025, δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία ότι το ταμείο όχι μόνον μπορεί να «αντέξει» τις αυξήσεις αλλά ακόμη και μετά τις αυξήσεις θα συνεχίσει να παραμένει πλεονασματικό.

Η μέση επικουρική σύνταξη είναι στα 195 ευρώ τον μήνα μικτά και με μια αύξηση της τάξης του 3% θα διαμορφωθεί στα 201 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η μέση επιβάρυνση για το ταμείο θα είναι 6 ευρώ μηνιαίως δηλαδή 72 ευρώ ετησίως ανά επικουρική σύνταξη. Δεδομένου ότι από τα 2,5 εκατ. των συνταξιούχων οι 1,3 εκατ. συνταξιούχοι λαμβάνουν και επικουρική σύνταξη, η δαπάνη που προκύπτει από μια αύξηση κατά 3% στις επικουρικές συντάξεις ανέρχεται στα 93,6 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το μισό πλεόνασμα του ΕΤΕΑΕΠ! Ακόμη δηλαδή και αν δοθεί τώρα η αύξηση, το πλεόνασμα του ΕΤΕΑΕΠ δεν θα εξαφανιστεί αλλά από τα 188 εκατ. ευρώ θα περιοριστεί στα 94,9 εκατ. ευρώ.

Οπως αποκαλύπτεται με τον πλέον επίσημο τρόπο, δηλαδή με τα έγγραφα του ίδιου του ΕΤΕΑΕΠ, ο δρόμος για να δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις έχει ανοίξει και δεν υπάρχει λόγος να «τιμωρούνται» οι συνταξιούχοι με καθηλωμένες επικουρικές πολλώ δε μάλλον με επικουρικές που σε πραγματικούς όρους μειώνονται, αν λάβει κανείς υπόψη τις απώλειες από την αύξηση του τιμαρίθμου.

Το ντοκουμέντο που βάζει τις επικουρικές στον δρόμο των αυξήσεων

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα όλη την εισήγηση του ΕΤΕΑΕΠ που πιστοποιεί το πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ και ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις.

Στην εισήγηση -την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ στις 6 Νοεμβρίου 2025- αναφέρεται ότι στο σκέλος των εσόδων υπάρχει αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ από εισφορές εργοδοτών (60 εκατ.) και ασφαλισμένων (20 εκατ.) που οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης και επιπλέον αύξηση κατά 1,7 εκατ. ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή που έκανε το Δημόσιο σε ομόλογα λήξης το 2042 που κατείχε το ΕΤΕΑΕΠ. Στα έξοδα προβλέπεται μικρή αύξηση κατά 500.000 ευρώ σε δαπάνες συνταξιοδότησης για τη μεταφορά χρόνου θεμελίωσης με διαδοχική ασφάλιση σε άλλα ταμεία και αύξηση 8 εκατ. ευρώ σε δαπάνες ελέγχου-βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από ληξιπρόθεσμες εισφορές.

«Οι ανωτέρω μεταβολές, ως προς τα έσοδα και έξοδα, μεταβάλλουν θετικά το αρχικό πλεόνασμα των 115,27 εκατ. ευρώ και φθάνει το ύψος των 188,47 εκατ. ευρώ», καταλήγει η εισήγηση του ταμείου.

Πότε θα αποφασιστεί αν δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές;

Η απόφαση για την αύξηση των επικουρικών συντάξεων θα πρέπει να ληφθεί το 2026 με βάση το πλεόνασμα του 2025. Πριν από την απόφαση θα προηγηθεί αναλογιστική εκτίμηση για το ακριβές ύψος της αύξησης που μπορεί να καταβάλει το ΕΤΕΑΕΠ χωρίς να διακινδυνεύσει τη βιωσιμότητά του. Τα στοιχεία και το μεγάλο πλεόνασμα των 18 εκατ. ευρώ καταδεικνύουν ότι δεν τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας. Αλλωστε, κάθε χρόνο τα στοιχεία θα επανεξετάζονται και αν δεν υπάρχει πλεόνασμα που να δικαιολογεί αυξήσεις, αυτές δεν θα δίδονται.

Οι επικουρικές συντάξεις για 33 ταμεία

Στον πίνακα που αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζονται οι επικουρικές συντάξεις γήρατος και θανάτου που καταβάλλουν 33 ταμεία επικουρικής ασφάλισης τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑΕΠ, όπως είχαν διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο του 2020 και όπως είναι σήμερα (Σεπτέμβριος 2025).

Οπως παρατηρείται σε πολλά ταμεία οι επικουρικές μειώθηκαν τόσο στα μικτά ποσά προ κρατήσεων και προ φόρων όσο και στα καθαρά μετά τις κρατήσεις και τον φόρο.

Ο λόγος που καταγράφονται αυτές οι μειώσεις είναι διότι με τον νόμο 4387/2026 (τον νόμο Κατρούγκαλου) άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων και οι ασφαλισμένοι που άρχισαν να συνταξιοδοτούνται για επικουρική σύνταξη από 1/1/2015 και μετά λαμβάνουν κατά κανόνα μικρότερη επικουρική από τους παλαιότερους συνταξιούχους.

Τη μεγαλύτερη μέση επικουρική σύνταξη γήρατος για το 2025 καταβάλλει το επικουρικό ταμείο της ΑΤΕ (ΕΛΕΜ) με μέση επικουρική 438 ευρώ καθαρά. Ακολουθεί το επικουρικό της Εμπορικής με 417 ευρώ καθαρά μετά τις κρατήσεις και τον φόρο..

Τη μικρότερη επικουρική καταβάλλει το επικουρικό του ΤΣΜΕΔΕ με μόλις 71 ευρώ καθαρά. Οι χαμηλές επικουρικές του ΤΣΜΕΔΕ οφείλονται στις πολύ χαμηλές εισφορές που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι μηχανικοί για επικουρική σύνταξη.

Η μέση επικουρική του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) ανέρχεται στα 186 ευρώ καθαρά, του ΝΑΤ (ΚΕΑΝ) είναι 286 ευρώ, των Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) φτάνει στα 234 ευρώ καθαρά, ενώ του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ) διαμορφώνεται στα 185 ευρώ. Από τις ΔΕΚΟ, η μέση επικουρική από το ταμείο της ΔΕΗ είναι 340 ευρώ καθαρά, ενώ στο επικουρικό του ΟΤΕ είναι 241 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Στις επικουρικές λόγω θανάτου τα καθαρά ποσά είναι 267 ευρώ για τους δικαιούχους της ΑΤΕ, στα 112 ευρώ από το επικουρικό του ΙΚΑ, στα 199 ευρώ από το επικουρικό του ΝΑΤ ΚΕΑΝ, στα 110 ευρώ από το Δημόσιο, στα 195 ευρώ από το επικουρικό της ΔΕΗ, στα 168 ευρώ από το επικουρικό του ΟΤΕ, κ.ο.κ.

Τα καθαρά ποσά επικουρικών συντάξεων σε 33 ταμεία από το 2020 ως το 2025

τ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Σεπτέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2025 Μεταβολή Σεπτεμβρίου 2025/2020 Σεπτέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2025 Μεταβολή Σεπτεμβρίου 2025/2020 ΕΤΕΑΕΠ-ΕΛΕΜ 440 € 438 € -2 € 376 € 267 € -109 € ΕΤΕΑΕΠ-ΕΤΕΑΜ 181 € 186 € 5 € 135 € 112 € -23 € ΕΤΕΑΕΠ-ΚΕΑΝ 290 € 286 € -4 € 234 € 199 € -36 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ 230 € 227 € -4 € 211 € 136 € -75 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΠΤΠ 398 € 377 € -21 € 210 € 274 € 64 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΣ 407 € 437 € 30 € 106 € 294 € 188 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΑ 114 € 119 € 5 € 118 € 98 € -20 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔ 325 € 234 € -91 € 267 € 151 € -116 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔΥ 179 € 185 € 7 € 168 € 110 € -58 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΙΓΕ 236 € 250 € 13 € 154 € 103 € -51 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ 110 € 121 € 11 € 90 € 66 € -25 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΙΣΥΤ 245 € 233 € -12 € 192 € 115 € -78 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ 287 € 340 € 54 € 218 € 195 € -23 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ 222 € 241 € 18 € 206 € 119 € -87 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΛΤΑ 158 € 206 € 48 € 139 € 89 € -50 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΒΑ 348 € 346 € -2 € 185 € 250 € 65 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ 441 € 417 € -24 € 403 € 318 € -85 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΙΕΝ 208 € 236 € 29 € 346 € 133 € -213 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΖΟ 203 € 223 € 20 € 190 € 144 € -46 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ 245 € 242 € -4 € 247 € 155 € -93 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΠΕΡΤ 333 € 341 € 8 € 253 € 190 € -63 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΥΚ 347 € 275 € -73 € 393 € 239 € -154 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΤΤΑΘ 215 € 226 € 10 € 206 € 118 € -87 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΑΠ 78 € 95 € 16 € 131 € 31 € -100 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΕΚ 245 € 235 € -10 € 216 € 138 € -78 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΝΤΠ 367 € 366 € -1 € 284 € 231 € -52 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΠΣ 104 € 119 € 15 € 86 € 45 € -41 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΧ 196 € 227 € 31 € 188 € 125 € -63 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΕΑΠΣΓΟ 182 € 182 € 0 € 172 € 100 € -72 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΜΕΔΕ 60 € 71 € 11 € 77 € 34 € -42 € ΕΤΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ 179 € 172 € -6 € 112 € 113 € 1 € ΛΕΠΕΤΕ – 364 € – – 228 € – ΕΛΕΠ-ΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝ – 381 € – – 192 € – ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΩΝ 194 € 199 € 4 € 139 € 120 € -19 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»