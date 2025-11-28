ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε πάνω από 1,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι – 99.927.949ευρώ

533.519 δικαιούχοι – 99.927.949ευρώ Επίδομα Στέγασης : 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ

Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

Επίδομα Γέννησης : 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ

: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ

: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ Ευάλωτοι οφειλέτες : 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού : 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556

Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

Αναπηρικά Επιδόματα : Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000ευρώ

: Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000ευρώ Επίδομα Αναδοχής : Δικαιούχοι 88 – 23.500ευρώ

: Δικαιούχοι 88 – 23.500ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982 : Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ

: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων : Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ

: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος: 208.353

Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ

Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.