ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε πάνω από 1,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

Σήμερα καταβάλλονται τα επιδόματα ύψους άνω των 275 εκατ. ευρώ σε συνολικα 1.345.909 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε πάνω από 1,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά
In Time
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι – 99.927.949ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
  • Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556

Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

  • Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 88 – 23.500ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος: 208.353

Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ

Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές τακτικών και έκτακτων επιδομάτων σε πάνω από 1,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (49η κλήρωση)

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Σήμερα η πληρωμή της 5ης δόσης σε 533.519 δικαιούχους – Ανοίγουν οι αιτήσεις

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-1D έστειλε τις πρώτες εικόνες υψηλής ανάλυσης

03:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Έγινε η κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέες ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Adel

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πέθανε η γυναίκα της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκε από Αφγανό κοντά στον Λευκό Οίκο

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

01:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι | Τι είπε ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Με ασφάλεια έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή του ρωσικού Soyuz MS-28 – Δείτε το βίντεο

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 14ος ο Παναθηναϊκός, στη 17η θέση ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Μάγκικο «διπλό» και… πέταξε για την οκτάδα του Conference League!

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Άλμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League με γκολάρα Καλάμπρια

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (τελικό): Μεγάλο «διπλό» στη Φλωρεντία!

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδειγμα της Ουρουγουάης: Λειτουργεί σχεδόν χωρίς ορυκτά καύσιμα – Ηλεκτρικό ρεύμα κατά 20% φθηνότερο

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1 (Τελικό): Με Καλάμπρια έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέες ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Adel

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (49η κλήρωση)

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο φως «η αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» - Εντυπωσιακά ευρήματα στις ανασκαφές της Κωπαΐδας

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ξεκάθαρο προβάδισμα ΝΔ με 25,2% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Τα παιδιά κοιμόντουσαν και ο άντρας μου ήταν στην δουλειά», είπε η 46χρονη

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος έχτισε τα αγάλματα στο Νησί του Πάσχα: Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο μετά από 9 αιώνες

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

01:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ