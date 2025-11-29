Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι προϋποθέσεις
Άνοιξε χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στις 08:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων από την πλευρά των δικαιούχων.
Προθεσμία υποβολής
Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00. Αυτή η προθεσμία αφορά την εκκαθάριση και καταβολή της 6ης δόσης του επιδόματος.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ:
Η είσοδος γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.
Υπολογισμός ποσού και προϋποθέσεις
Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί με βάση:
- Τα εξαρτώμενα τέκνα που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του έτους 2025.
- Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που είχαν οι δικαιούχοι το φορολογικό έτος 2024.
Ειδική προϋπόθεση - Σχολική φοίτηση: Μεταξύ των προϋποθέσεων που ελέγχονται είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο), καθώς και η επάρκεια φοίτησης.
Στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν στο Α21
Στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν στα σχετικά πεδία:
- τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
- η τάξη, και
- ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Εάν διασταυρωθούν επιτυχώς όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν υπάρξει ασυμφωνία, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί (Ολοκλήρωση). Αίτηση που έχει αποθηκευτεί μόνο προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή της δόσης.