Νέο επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ για 24 μήνες από τον Απρίλιο

Από την 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο, καθολικό μοντέλο επιδόματος ανεργίας, που σήμερα δοκιμάζεται πιλοτικά. Το ύψος του επιδόματος θα καθορίζεται με βάση τον μισθό και τα έτη ασφάλισης του δικαιούχου, ξεκινώντας υψηλότερο τους πρώτους μήνες και μειούμενο σταδιακά στη διάρκεια της επιδότησης, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή της Κυριακής. Η μέγιστη διάρκεια θα φτάνει τα 24 μήνες.

Το νέο σύστημα ενσωματώνει κίνητρα για γρήγορη επαναπρόσληψη: όποιος αρνηθεί τρεις φορές πρόταση από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης θα αποκλείεται από το επίδομα. Παράλληλα, θα περιλαμβάνονται πρόσθετες παροχές, όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, προσαυξήσεις για παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.

Η εφαρμογή του νέου μοντέλου συνδέει τα έτη εργασίας και τις εισφορές του δικαιούχου με το ύψος της επιδότησης, καθιστώντας το πιο δίκαιο και ανταποδοτικό. Εκτιμάται ότι περίπου 12.500 άνεργοι έχουν ήδη επωφεληθεί από το πιλοτικό πρόγραμμα, με το 25% να επιστρέφει στην αγορά εργασίας σύντομα.

Το υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι το νέο επίδομα στοχεύει να είναι απλό, δίκαιο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς, αντικαθιστώντας το παλιό, ενιαίο επίδομα που δεν διαφοροποιούσε τους δικαιούχους ανάλογα με τα έτη εργασίας και τις αποδοχές τους.

