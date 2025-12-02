Στο «κόκκινο» η Wall Street – Ομόλογα και μεταποίηση έφεραν πιέσεις στους δείκτες

Με πτώση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Απώλειες κατέγραψε τη Δευτέρα (1/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λόγω της συρρίκνωσης – για ένατο συναπτό μήνα – της μεταποιητικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 427,09 μονάδων (–0,90%), στις 47.289,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 89,76 μονάδων (–0,38%), στις 23.275,92 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,46 μονάδων (–0,53%), στις 6.812,63 μονάδες.

