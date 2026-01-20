Ισότιμη Αναγνώριση για τους Ναυτικούς Ιδιωτικών Σκαφών

Το ζήτημα της άνισης αναγνώρισης της ναυτικής υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με κοινοβουλευτική παρέμβαση της Βουλευτού Ηλείας, κυρίας Διονυσίας Αυγερινοπούλου.

Ισότιμη Αναγνώριση για τους Ναυτικούς Ιδιωτικών Σκαφών
Με αναφορά της προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η κυρία Αυγερινοπούλου ζητά την αποκατάσταση μιας διαχρονικής αδικίας που αφορά εκατοντάδες Έλληνες ναυτικούς.

Σήμερα, η θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής αναγνωρίζεται αποκλειστικά για συνταξιοδοτικούς λόγους και όχι για προαγωγές ή για την έκδοση και ανανέωση ναυτικών διπλωμάτων, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στα επαγγελματικά σκάφη. Μια διαφοροποίηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της εργασίας στη θάλασσα.

Όπως έχει αναδείξει με συνέπεια και τεκμηρίωση η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) και ο πρόεδρός της, Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, οι ευθύνες, οι συνθήκες εργασίας και οι τεχνικές απαιτήσεις στα ιδιωτικά σκάφη είναι απολύτως ίδιες με εκείνες των επαγγελματικών. Η μη ισότιμη αναγνώριση της υπηρεσίας τους δεν έχει ουσιαστικό έρεισμα και δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη των ναυτικών.

Η παρέμβαση της κυρίας Αυγερινοπούλου επισημαίνει εύστοχα ότι η άρση αυτής της ανισότητας δεν συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος για το κράτος, αλλά αντιθέτως συνιστά μια αναγκαία θεσμική διόρθωση που ενισχύει την ισονομία, στηρίζει τα ελληνικά πληρώματα και συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη του κλάδου του yachting.

Η ΠΕΠΙΕΘ έχει κάθε λόγο να εκφράζει την ικανοποίησή της για τη στήριξη που λαμβάνει από μέλη του Κοινοβουλίου, καθώς πρόκειται για ένα ώριμο, δίκαιο και πλήρως τεκμηριωμένο αίτημα, το οποίο αφορά το μέλλον της ελληνικής ναυτοσύνης.

Η ισότιμη αναγνώριση της ναυτικής υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη δεν είναι προνόμιο, είναι προϋπόθεση δικαιοσύνης, επαγγελματικής αξιοπρέπειας και βιώσιμης προοπτικής για εκατοντάδες ναυτικούς που υπηρετούν με συνέπεια τη θάλασσα.

