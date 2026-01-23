Επιδόματα: Ποια θα καταβληθούν μέχρι τις 29 Ιανουαρίου

Από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Στις πληρωμές του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται:

Επίδομα Παιδιού

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)

Επίδομα Γέννησης

Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

Στεγαστική Συνδρομή

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Σύνταξη Υπερηλίκων

Επίδομα Παιδιού 2025

Η εκκαθαριστική δόση του Επιδόματος Παιδιού για το 2025 θα καταβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε όσους έχουν υποβάλει και ολοκληρώσει επιτυχώς την αίτησή τους.Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, με χρήση κωδικών Taxisnet.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον Ιανουάριο 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, για όσους έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αυτή έχει εγκριθεί. Υπενθυμίζεται ότι έχουν τεθεί σε ισχύ αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)

Το επίδομα ενοικίου για τον μήνα Ιανουάριο 2026 θα καταβληθεί επίσης την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στους δικαιούχους με εγκεκριμένη αίτηση έως το τέλος του 2025.

Προνοιακά και Διατροφικά Επιδόματα

Η καταβολή των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων για τον Ιανουάριο 2026 θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, μετά την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το υπουργείο Εργασίας.

Επίδομα Γέννησης

Το επίδομα γέννησης θα πληρωθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι, με τον νόμο 5092/2024, το ποσό του επιδόματος έχει αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023.

