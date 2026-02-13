ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε πανεπιστήμιο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε πριν από περίπου πέντε ώρες σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, ένα ίδρυμα στο οποίο φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα) υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites, ανέφερε η διεύθυνση του πανεπιστημίου σε ανάρτησή της στο Facebook. «Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Στην πανεπιστημιούπολη επιβλήθηκε πολύωρο lockdown, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, σύμφωνα με την διεύθυνση του πανεπιστημίου. Προς το παρόν δεν είναι γνωστές άλλες λεπτομέρειες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης έχουν συλληφθεί.

Οι αστυνομικοί περιπολούν στους χώρους εντός και κοντά στο πανεπιστήμιο. Η διοίκηση του πανεπιστημίου ακύρωσε τα σημερινά μαθήματα και προσφέρει ψυχική υποστήριξη στους φοιτητές.