Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

Η πρωτοβουλία, που προωθείται από το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), επιδιώκει να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα ότι ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια άτομα πριν από το 2050

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελβετία πρόκειται να πραγματοποιήσει μια ιστορική ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ενός δεξιού κόμματος να περιοριστεί ο πληθυσμός της χώρας στα 10 εκατομμύρια έως το 2050. Η πρόταση δείχνει τις έντονες ανησυχίες της χώρας για τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης, αλλά κινδυνεύει να στερήσει τη χώρα από κρίσιμο εργατικό δυναμικό και να διαταράξει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία, που προωθείται από το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), επιδιώκει να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα της Ελβετίας ότι ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια άτομα πριν από το 2050. Στα επόμενα χρόνια, το όριο θα προσαρμόζεται ετησίως από την ελβετική κυβέρνηση, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τυχόν πλεόνασμα γεννήσεων.

Με το σύνθημα «να προστατεύσουμε αυτό που αγαπάμε», οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας επιθυμούν να περιορίσουν τις δυνατότητες των αιτούντων άσυλο και των οικογενειών τους να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελβετία, εάν ο πληθυσμός υπερβεί τα 9,5 εκατομμύρια άτομα πριν από το 2050.

Σε αυτή την περίπτωση, η ελβετική κυβέρνηση «θα επιδιώξει να επαναδιαπραγματευτεί τις διεθνείς συμφωνίες που οδηγούν στην αύξηση του πληθυσμού», σύμφωνα με την πρόταση. Εάν το όριο των 10 εκατομμυρίων ξεπεραστεί μόνιμα, οι αρχές θα υποχρεωθούν να λάβουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να συμμορφωθούν με το όριο. Αυτό περιλαμβάνει ρητά την καταγγελία μιας βασικής συμφωνίας με την ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.

Τι κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί ραγδαία αυτόν τον αιώνα, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι υποδομές της χώρας είναι υπερφορτωμένες, τα ενοίκια πολύ υψηλά και οι μισθοί παραμένουν σταθεροί.

Ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο πληθυσμός της χώρας μόλις που ξεπερνούσε τα 7 εκατομμύρια, σήμερα υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια και αυξάνεται ταχύτερα σε σχέση με τις περισσότερες γειτονικές χώρες.

Το SVP, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο ελβετικό κοινοβούλιο, έχει θέσει από καιρό το συγκεκριμένο ζήτημα στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Μεγάλο μέρος της αύξησης του πληθυσμού στην Ελβετία οφείλεται στην αύξηση του εργατικού δυναμικού, η οποία οφείλεται στο φιλικό προς τις επιχειρήσεις μοντέλο χαμηλής φορολογίας και των υψηλότερων μισθών.

Ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι συνέπειες

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, πολύ πριν το 2050, η πρωτοβουλία θα άρχιζε να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των πολιτών και να επιβαρύνει τις σχέσεις της χώρας και της ΕΕ, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία.

Η αποδοχή της πρωτοβουλίας θα απαιτούσε μια θεμελιώδη αναπροσαρμογή της ελβετικής μεταναστευτικής πολιτικής και των σχέσεων της Ελβετίας με την ΕΕ, πρόσθεσε το κυβερνών Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Πόσο πιθανή είναι η έγκριση της πρότασης

Ενώ το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και τα περισσότερα κόμματα αντιτίθενται στην πρόταση, δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πέρυσι έδειξαν ότι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού της χώρας τάσσεται υπέρ της πρωτοβουλίας.

Σε μια από τις δημοσκοπήσεις που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2025, το 48% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ ή είναι διατεθειμένοι να ταχθούν υπέρ της πρωτοβουλίας του SVP, το 41% τάχθηκε κατά και το 11% να παραμένει αναποφάσιστο.

Στην δεύτερη δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2025, έδειξε επίσης ότι το 48% των ερωτηθέντων σκόπευε να ψηφίσει «ναι» ή «πιθανώς ναι», το 45% να σχεδιάζει να ψηφίσει «όχι» ή «πιθανώς όχι» και το 7% είναι αναποφάσιστο.

Το 2014, μια παρόμοια πρόταση για αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ διερευνά καταγγελία Κωνσταντοπούλου κατά αστυνομικού που «έδωσε πληροφορίες» στον Γεωργιάδη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

10:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ – Βίντεο από το standing ovation

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing με δημοσιογράφο

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Προσποιήθηκε τον άντρα της με θράσος για να εισβάλει στο σπίτι της

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

09:58ΥΓΕΙΑ

Η κρεατίνη πέρα από το γυμναστήριο: Μύθοι και αλήθειες για το διασημότερο συμπλήρωμα διατροφής

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αδρεναλίνη ξανά στο «κόκκινο»: Ο εμβληματικός John Wick γίνεται βιντεοπαιχνίδι του PlayStation

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Όλα τα ονόματα

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη

09:40LIFESTYLE

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, η «Ασημίνα» από το «Αχ αυτή η γυναίκα μου» μιλά για τη ζωή της: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - «Δεν έχω λόγο ύπαρξης, χρειάζομαι χρήματα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν ζήτησε από το προσωπικό να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στη Φλόριντα

09:23ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Απίθανο ρεκόρ από τον Λεμπρόν Τζέιμς, oι Μπακς λύγισαν τους πρωταθλητές - Όλα τα highlights

09:23ΚΟΣΜΟΣ

«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι ένα πολύ κακό άτομο, από το οποίο φεύγουν βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ