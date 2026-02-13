Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

Η Ελβετία πρόκειται να πραγματοποιήσει μια ιστορική ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ενός δεξιού κόμματος να περιοριστεί ο πληθυσμός της χώρας στα 10 εκατομμύρια έως το 2050. Η πρόταση δείχνει τις έντονες ανησυχίες της χώρας για τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης, αλλά κινδυνεύει να στερήσει τη χώρα από κρίσιμο εργατικό δυναμικό και να διαταράξει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία, που προωθείται από το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), επιδιώκει να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα της Ελβετίας ότι ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια άτομα πριν από το 2050. Στα επόμενα χρόνια, το όριο θα προσαρμόζεται ετησίως από την ελβετική κυβέρνηση, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τυχόν πλεόνασμα γεννήσεων.

Με το σύνθημα «να προστατεύσουμε αυτό που αγαπάμε», οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας επιθυμούν να περιορίσουν τις δυνατότητες των αιτούντων άσυλο και των οικογενειών τους να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελβετία, εάν ο πληθυσμός υπερβεί τα 9,5 εκατομμύρια άτομα πριν από το 2050.

Σε αυτή την περίπτωση, η ελβετική κυβέρνηση «θα επιδιώξει να επαναδιαπραγματευτεί τις διεθνείς συμφωνίες που οδηγούν στην αύξηση του πληθυσμού», σύμφωνα με την πρόταση. Εάν το όριο των 10 εκατομμυρίων ξεπεραστεί μόνιμα, οι αρχές θα υποχρεωθούν να λάβουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να συμμορφωθούν με το όριο. Αυτό περιλαμβάνει ρητά την καταγγελία μιας βασικής συμφωνίας με την ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.

Τι κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί ραγδαία αυτόν τον αιώνα, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι υποδομές της χώρας είναι υπερφορτωμένες, τα ενοίκια πολύ υψηλά και οι μισθοί παραμένουν σταθεροί.

Ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο πληθυσμός της χώρας μόλις που ξεπερνούσε τα 7 εκατομμύρια, σήμερα υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια και αυξάνεται ταχύτερα σε σχέση με τις περισσότερες γειτονικές χώρες.

Το SVP, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο ελβετικό κοινοβούλιο, έχει θέσει από καιρό το συγκεκριμένο ζήτημα στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Μεγάλο μέρος της αύξησης του πληθυσμού στην Ελβετία οφείλεται στην αύξηση του εργατικού δυναμικού, η οποία οφείλεται στο φιλικό προς τις επιχειρήσεις μοντέλο χαμηλής φορολογίας και των υψηλότερων μισθών.

Ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι συνέπειες

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, πολύ πριν το 2050, η πρωτοβουλία θα άρχιζε να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των πολιτών και να επιβαρύνει τις σχέσεις της χώρας και της ΕΕ, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία.

Η αποδοχή της πρωτοβουλίας θα απαιτούσε μια θεμελιώδη αναπροσαρμογή της ελβετικής μεταναστευτικής πολιτικής και των σχέσεων της Ελβετίας με την ΕΕ, πρόσθεσε το κυβερνών Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Πόσο πιθανή είναι η έγκριση της πρότασης

Ενώ το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και τα περισσότερα κόμματα αντιτίθενται στην πρόταση, δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πέρυσι έδειξαν ότι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού της χώρας τάσσεται υπέρ της πρωτοβουλίας.

Σε μια από τις δημοσκοπήσεις που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2025, το 48% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ ή είναι διατεθειμένοι να ταχθούν υπέρ της πρωτοβουλίας του SVP, το 41% τάχθηκε κατά και το 11% να παραμένει αναποφάσιστο.

Στην δεύτερη δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2025, έδειξε επίσης ότι το 48% των ερωτηθέντων σκόπευε να ψηφίσει «ναι» ή «πιθανώς ναι», το 45% να σχεδιάζει να ψηφίσει «όχι» ή «πιθανώς όχι» και το 7% είναι αναποφάσιστο.

Το 2014, μια παρόμοια πρόταση για αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως.