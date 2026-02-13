Αδρεναλίνη ξανά στο «κόκκινο»: Ο εμβληματικός John Wick γίνεται βιντεοπαιχνίδι του PlayStation

Η Saber Interactive, σε συνεργασία με τη Lionsgate, ανακοίνωσε ένα νέο παιχνίδι δράσης βασισμένο στον κόσμο του John Wick, προσφέροντας στους παίκτες μία πλήρως αλληλεπιδραστική εμπειρία που εντάσσεται στην ιστορία του θρυλικού χαρακτήρα, γνωστού ως Baba Yaga.

Το παιχνίδι θα αποτελεί μέρος του επίσημου timeline της σειράς, τοποθετημένο χρονικά πριν από την περιβόητη Impossible Task. Ο Κιάνου Ριβς επιστρέφει για να δανείσει τη φωνή και την εμφάνιση στον εμβληματικό δολοφόνο, ενώ, ο σκηνοθέτης των ταινιών, Τσαντ Σταχέλσκι, θα συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή.

«Φυσικά, είμαστε μεγάλοι θαυμαστές του John Wick και η δυνατότητα να μεταφέρουμε αυτήν τη δημοφιλή σειρά δράσης σε PlayStation, είναι μία συναρπαστική εμπειρία για εμάς. Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει γνωστούς χαρακτήρες, αλλά και νέους, αποκλειστικά δημιουργημένους για αυτόν τον τίτλο», τόνισε ο Ζεσούς Ιγκλέσιας, Game Director στη Saber Interactive.

Το παιχνίδι θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει μοναδικές τις ταινίες John Wick, όπως η εντυπωσιακή κάμερα και οι χώροι, η μοναδική δράση gun–fu και οι έντονες σκηνές οδήγησης. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα νέο, αυθεντικό σύστημα μάχης που θα επιτρέπει στον παίκτη να ζήσει την εμπειρία του Baba Yaga σε περιβάλλοντα νέο–νουάρ, με λεπτομέρειες που θυμίζουν τις ταινίες.