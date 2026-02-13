Λάρισα: Προσποιήθηκε τον άντρα της με θράσος για να εισβάλει στο σπίτι της

Έναν ακόμη τρόπο και μάλιστα θρασύτατο ανακάλυψαν επιτήδειοι στη Λάρισα προσπαθώντας να προσεγγίσουν σπίτι για να εξαπατήσουν τη ιδιοκτήτριά του.

Όλα έγιναν πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με καταγγελία στο onlarissa.gr στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου στη Λάρισα. Άγνωστος χτύπησε το θυροτηλέφωνο διαμερίσματος ζητώντας επίμονα από την ιδιοκτήτρια να του ανοίξει για να εισέλθει εντός της πολυκατοικίας.

Όταν η γυναίκα ρώτησε ξανά ποιος είναι, ο άγνωστος με θράσος ανέφερε το όνομα του συζύγου της. Τρομοκρατημένη κατάλαβε ότι επρόκειτο για εισβολέα με άγνωστες προθέσεις.

Όταν του ανταπάντησε ότι δεν είναι αυτός, τότε ο άγνωστος με ψυχραιμία απάντησε «εντάξει, ευχαριστώ» και αποχώρησε, διαπιστώνοντας προφανώς ότι η γυναίκα δεν έπεσε στην παγίδα που προσπάθησε να της στήσει.

Ένα ακόμη περιστατικό από τα πολλά που καταγγέλλονται καθημερινά στην πόλη της Λάρισας με απατεώνες που επιχειρούν με διάφορους ευφάνταστους ή άγαρμπους τρόπους να προσεγγίσουν ενοίκους κατοικιών προκειμένου συνήθως να αποσπάσουν χρηματικά ποσά προσπαθώντας να εξαπατήσουν τα θύματα τους τα οποία προηγουμένως έχουν εντοπίσει, μελετώντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να βάλουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.