Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη
O αγώνας ΠαναθηναϊκόςΦενέρμπαχτσε για τη Euroleague και ο σπουδαίος ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη στο Κατάρ, ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (13/2).

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS2

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS3

12:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

13:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS4

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα Οσταπένκο-Μποκό Ημιτελικός τένις

17:25 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα Σάκκαρη-Μούχοβα Ημιτελικός τένις

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports Extra 2 Νυρεμβέργη – Καρλσρούη Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Φάιχα Roshn Saudi League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπασκόνια Euroleague

20:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα Liga Portugal

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις

21:00 Novasports Extra 1 Φόλενταμ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports Extra 3 Αλμερία – Ανδόρα Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Μάιντς Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Τσέλσι Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις

