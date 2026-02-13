Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.
O αγώνας Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague και ο σπουδαίος ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη στο Κατάρ, ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (13/2).
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS2
12:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS3
12:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
13:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS4
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις
15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα Οσταπένκο-Μποκό Ημιτελικός τένις
17:25 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα Σάκκαρη-Μούχοβα Ημιτελικός τένις
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Volley League Ανδρών
19:30 Novasports Extra 2 Νυρεμβέργη – Καρλσρούη Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Φάιχα Roshn Saudi League
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπασκόνια Euroleague
20:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα Liga Portugal
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις
21:00 Novasports Extra 1 Φόλενταμ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 Novasports Extra 3 Αλμερία – Ανδόρα Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Μάιντς Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Τσέλσι Emirates FA Cup
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Οσασούνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις