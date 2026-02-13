Καρυστιανού ξανά για ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού κρίνει αρνητικά τη συνάντηση Μητσοτάκη

«Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», σχολιάζει η Μαρία Καρυστιανού για την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα.

«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που: Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο, κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες, προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα», εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές».

«Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν», σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού.

«Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό: αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;», αναρωτήθηκε.

«Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα», κατέληξε.

