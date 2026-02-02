Πρώτος μισθός €1.600 για όλους τους εργαζόμενους από την Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.600 ευρώ - Από πότε τίθεται σε ισχύ και τι ισχύει για όλα τα επιδόματα

Πρώτος μισθός €1.600 για όλους τους εργαζόμενους από την Alpha Bank
Σημαντικές αλλαγές φέρνει η νέα επιχειρησιακή σύμβαση στην Alpha Bank, με πρώτο μισθό στα 1.600 ευρώ από τον Ιούλιο, οικογενειακή στήριξη, παροχές για πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία και νέες κοινωνικές παροχές.

Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank και του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη.

Από την 1η Ιουλίου 2026, ο πρώτος μισθός για όλους όσοι προσλήφθηκαν στην τράπεζα Alpha από την 1η Ιανουαρίου 2020 και ύστερα, διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ μεικτά, εξέλιξη που αφορά τη μεγάλη πλειονότητα του προσωπικού, καθώς περίπου 7 στους 10 εργαζόμενους έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της Alpha Bank μετά το 2019.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για τους υπαλλήλους έως των 25 ετών, τα 1.600 ευρώ μεικτά μεταφράζονται ως περίπου 1.300 ευρώ καθαρά, βάσει της φορολογικής μεταρρύθμισης που θέσπισε πρόσφατα η κυβέρνηση και προβλέπει ότι για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, οι φορολογικοί συντελεστές για τα δύο πρώτα κλιμάκια εισοδήματος (δηλαδή από 0 έως 20.000 ευρώ) μηδενίζονται.

Για νέους ηλικίας 26 έως 30 ετών, ο φορολογικός συντελεστής για το κλιμάκιο από 10.000 – 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9% (από 22% που ίσχυε).

Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στις αποδοχές, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα οικονομικών και θεσμικών παροχών με έντονο κοινωνικό και οικογενειακό αποτύπωμα.

Ξεχωρίζει η δημιουργία του προγράμματος Junior Saving, ενός αποταμιευτικού μηχανισμού για τα παιδιά των εργαζομένων ηλικίας από 6 έως 18 ετών.

Περισσότερα από 500 παιδιά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, με την τράπεζα να καταβάλλει από την 1η Ιανουαρίου 2026 μηνιαία εισφορά ύψους 20 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ, για τρίτεκνες οικογένειες το ποσό αυξάνεται στα 30 ευρώ.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να ενισχύουν προαιρετικά τον λογαριασμό με ποσά από 10 έως 100 ευρώ μέσω παρακράτησης από τη μισθοδοσία τους. Τα χρήματα θα επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια, με επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά επενδυτικά προφίλ.

Τι προβλέπει η σύμβαση στην Alpha Bank:

– Καθιέρωση από την 1η Ιουλίου 2026 πρώτου μισθού στα 1.600 ευρώ. Στη ρύθμιση θα ενταχθούν όλοι οι νέοι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

– Δημιουργείται μία νέα μοναδική παροχή, Alpha Junior Account. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά εργαζομένων ηλικίας 6 έως 18 ετών. Το 2026 θα ενταχθούν 268 παιδιά και το 2027 θα ενταχθούν 515 παιδιά. Η Τράπεζα θα καταβάλλει από την 1η Ιανουαρίου 2026 κάθε μήνα 20 ευρώ ως εισφορά. Ιδιαίτερα για τους εργαζομένους με τρία τέκνα και άνω, η μηνιαία εισφορά για κάθε τέκνο διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

– Οικονομική ενίσχυση με πρώτο κριτήριο την οικογένεια. Με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων που προκαλεί η ακρίβεια, θα δίνεται:

  • Σε εργαζόμενους με εισόδημα έως 42.000 ευρώ χωρίς παιδιά, καθαρό ποσό, μέσω διατακτικών, 400 ευρώ το 2026 και 450 ευρώ το 2027.
  • Σε εργαζόμενους με εισόδημα έως 42.000 ευρώ και ένα παιδί (έως 18 ετών), καθαρό ποσό, μέσω διατακτικών, 500 ευρώ το 2026 και 550 ευρώ το 2027.
  • Σε εργαζόμενους με εισόδημα έως 42.000 ευρώ και δύο (2) παιδιά, καθαρό ποσό, μέσω διατακτικών, 600 ευρώ το 2026 και 650 ευρώ το 2027.
  • Σε εργαζόμενους με εισόδημα έως 50.400 ευρώ με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, καθαρό ποσό, μέσω διατακτικών, 900 ευρώ το 2026 και 900 ευρώ το 2027.

– Πρωτοποριακή ρύθμιση για το επιτόκιο στεγαστικών δανείων: Σε περίπτωση που το Euribor 3 μηνών υπερβεί το 2,25%, η Τράπεζα θα καλύπτει τη διαφορά χωρίς επιβάρυνση του εργαζομένου, εφόσον το υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου ανέρχεται σε ποσό έως 300.000 ευρώ.

– Οικονομική ενίσχυση για τους εργαζομένους με παιδιά που σπουδάζουν εκτός μόνιμης κατοικίας. Εφάπαξ ποσό 2.000 ευρώ.

– Ειδική παροχή υγείας check–up κάθε χρόνο.

– Καθιέρωση εφάπαξ ποσού 1.500 ευρώ κάθε χρόνο για εργαζομένους με αναπηρία 67% και άνω.

– Μείωση επιτοκίων προσωπικών δανείων από την 1η Απριλίου 2026. Για δάνεια που χορηγούνται στους εργαζομένους έως και 8 μηνιαίων μισθών (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εξόφληση έως 84 μηνιαίες δόσεις), το επιτόκιο μειώνεται στο 1%.

– Αύξηση του βρεφονηπιακού επιδόματος στα 340 ευρώ από την 1/9/2026.

– Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, εφάπαξ ποσού 3.000 ευρώ.

– Καθιέρωση βοηθήματος χηρείας σε γονείς, ύψους 1.500 ευρώ.

– Αυξάνονται από 6 σε 10 οι ημέρες απουσίας με αποδοχές γονέων σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

– Αυξάνεται το επίδομα τοκετού και υιοθεσίας από 1/7/2026 σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο που αποκτά εργαζόμενος, όχι μόνο με γέννηση αλλά και με υιοθεσία.

– Χορήγηση μίας (1) επιπλέον ημέρας άδειας για επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποιήσεων.

– Επιβράβευση με χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2026, στους εργαζομένους που λαμβάνουν με την πρώτη προσπάθεια και με βαθμό άριστα συγκεκριμένες πιστοποιήσεις.

– Εκταμίευση παραμεθορίου επιδόματος ύψους 60 ευρώ μηνιαίως.

– Πρόβλεψη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

– Προστασία της απασχόλησης και κατοχύρωση όλων των συμβάσεων.

Τέλος, επανεπιβεβαιώνονται:

  • Η διαδικασία χορήγησης ωραρίου μητρότητας.
  • Το πλαίσιο για την τηλεργασία.
  • Το πλαίσιο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
