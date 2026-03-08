Ράλι χωρίς φρένα για την τιμή των καυσίμων - Ξεπέρασε τα 2,20 ευρώ/λίτρο η αμόλυβδη στα νησιά

Άλμα ακόμη και πάνω απο είκοσι λεπτά το λίτρο έκαναν τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα, μέσα επτά μέρες από την έναρξη του πολέμου.

Μάλιστα αναμένονται ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις από αύριο, με τις τιμές της αμόλυβης σε νησιά να ξεπερνούν τα 2,20 ευρώ το λίτρο!

Η μέση τιμή στην Αττική ανέρχεται στο 1,82 ευρώ το λίτρο, με την ανώτατη τιμή να καταγράφεται στα 1,97 ευρώ/λίτρο.

Ήδη έχουν κάνει εμφάνιση τα πρώτα φαινόμενα αισχροκέρδειας, ενώ οι έλεγχοι των αρχών θα είναι συνεχείς.

Δείτε το ρεπορτάζ: