Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αιμορραγία» ύψους 17 δισ. ευρώ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Στα 17 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το «κόστος» των πολεμικών συγκρούσεων για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά

Το συνολικό «τίμημα» των πολεμικών συγκρούσεων που έχουν «ξεσπάσει» στον κόαμο για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά ανέρχεται στα 17 δισ. ευρώ, καθώς η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχωρεί στα 140,061 δισ. ευρώ, από 157,126 δισ. ευρώ που ήταν πριν από τον πόλεμο.

Παράλληλα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει απώλειες 11,12%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει απώλειες 14,16% από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, αντιστέκονται στο πτωτικό κλίμα οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+12,24%), των ΕΛΠΕ (+12,24%) και η Motor Oil (+1,47%).

Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι τίτλοι της Elvalhalcor (-26,27%), της Viohalco (-23,57%), της Eurobank (-18,37%), της Alpha Bank (-17,85%), της Τιτάν (-17,14%), της Πειραιώς (-16,53%), της Lamda Development (-15,02%), της Aegean Airlines (-15,01%), της Optima Bank (-14,52%), του ΟΠΑΠ (-13,92%) και της Κύπρου (-12,10%). Ακολουθούν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-9,76%), του ΔΑΑ (-9,70%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-8,54%), της Jumbo (-8,22%), της Metlen (-7,88%), της Εθνικής (-7,51%), της ΔΕΗ (-7,41%), του ΟΤΕ (-6,46%), της Σαράντης (-5,60%), της Aktor (-5,41%) και του ΟΛΠ (-4,24%).

Οι αγορές και η εγχώρια αγορά φαίνεται να έχουν περάσει από την τιμολόγηση των γεγονότων στην τιμολόγηση της διάρκειας αυτών και μέχρι στιγμής, η εικόνα δεν προδιαγράφει ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις ως προς τον χρονικό ορίζοντα λήξης των εχθροπραξιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.

Το πετρέλαιο έχει ήδη ενσωματώσει φόβο και οι μετοχές έχουν διορθώσει σημαντικά από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, χωρίς όμως τεχνικά να έχουν περάσει σε φάση bear market.

Η πτώση του Γενικού Δείκτη από τις αρχές του πολέμου αντανακλά απομόχλευση θέσεων και όχι θεμελιώδη επανατιμολόγηση, ανοίγοντας ευκαιρίες σταδιακής επανατοποθέτησης, εκτιμά η Eurobank Equities.

Σε ανάλυση, εντοπίζει ως μεγαλύτερους ωφελημένους τα διυλιστήρια HelleniQ και Motor Oil (από ενισχυμένα crack spreads σε diesel και αεροπορικά καύσιμα), τη ΔΕΗ (ως καθαρός ωφελημένος από υψηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας -βασικός κίνδυνος πιθανή ρυθμιστική παρέμβαση) και τη Metlen.

Η Aegean και οι εταιρείες τουρισμού δέχονται τις εντονότερες πιέσεις, λόγω άμεσης έκθεσης σε κόστος καυσίμων και κινδύνου ελαστικότητας ζήτησης στον τουρισμό.

Οι τράπεζες κερδίζουν από τα υψηλότερα έσοδα τόκων αλλά πιέζονται από αυξημένο κόστος κινδύνου λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας.

Η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει άμεσα τον αντίκτυπο που θα έχει στο Χ.Α. Αυτό αναφέρει σε σχετική της έκθεση η Axia – Alpha Finance, η οποία επισημαίνει ότι η επίδραση που έχει ο πόλεμος στο Χ.Α είναι, προς το παρόν, περιορισμένη.

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να αναγνωρισθεί από τους επενδυτές ότι κάποιες μετοχές διαθέτουν πιο «αμυντικά» χαρακτηριστικά (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, Cenergy, ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ).

Για την αγορά, όπως σημειώνει η Optima Research, το βασικό ζητούμενο παραμένει η διάρκεια και η ένταση της κρίσης, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί αν οι επιπτώσεις θα παραμείνουν διαχειρίσιμες ή θα μετατραπούν σε ουσιαστικό αναπτυξιακό εμπόδιο για το 2026.

Η Ελλάδα παραμένει καθαρός εισαγωγέας ενεργειακών αγαθών, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική. Σύμφωνα με την Optima Research, για κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι, το ελληνικό ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά κατά 0,15%.

Η Bank of America συμπεριλαμβάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις πιο ελκυστικές αγορές της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Επισημαίνει ότι οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων, μερισματικών αποδόσεων και προοπτικών κερδοφορίας. Ωστόσο, η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάθεση για ρίσκο των επενδυτών διεθνώς.

Από την πλευρά της, εν μέσω των γεωπολιτικών συγκρούσεων, η JP Morgan υποβαθμίζει το ελληνικό χρηματιστήριο από overweight σε neutral, καθώς οι ελληνικές μετοχές και κυρίως οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στα χαρτοφυλάκια διεθνών επενδυτών, εντείνοντας τον κίνδυνο απότομων εκροών κεφαλαίων σε περιόδους αναταραχής.

Η ελληνική οικονομία

Η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν θα καθορίσουν και τις συνέπειες για την πορεία των αγορών και για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια και της Ελλάδας.

Οι διεθνείς οίκοι με εκθέσεις τους εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζεται ανθεκτική παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.

Η Fitch αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία να εμφανίζει ισχυρότερες άμυνες σε σχέση με την Ευρωζώνη και «βλέπει» ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,1% το 2026 – 2027.

Η ελληνική οικονομία είναι ανθεκτική και θωρακισμένη σε ένα ενεργειακό σοκ, σημειώνει η Goldman Sachs.

Η δυναμική ανάπτυξης στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή και η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022 υποδηλώνει ότι η ελληνική οικονομία είναι σχετικά λιγότερο εκτεθειμένη σε κρίσεις τιμών ενέργειας από ό,τι οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, τονίζει.

Επιπλέον, δεδομένης της τρέχουσας προσεκτικής δημοσιονομικής στάσης, η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν μέρος των οικονομικών επιπτώσεων του σοκ.

Αμετάβλητη διατηρεί η DBRS την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 στο 2%, παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, προχωρώντας ωστόσο σε οριακή αναθεώρηση προς τα κάτω για το 2027 στο 1,8%.

Οι τράπεζες

Παρά το διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, η Deutsche Bank διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες και αναβαθμίζει τις τιμές στόχους των τραπεζικών μετοχών, υπογραμμίζοντας ότι οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές.

Δίνει τιμή – στόχο για την Alpha Bank στα 4,45 ευρώ, για την Eurobank στα 4,35 ευρώ, για την Πειραιώς στα 8,95 ευρώ, για την Εθνική στα 15,95 ευρώ και για την Κύπρου στα 10,40 ευρώ. Οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να κρίνονται ελκυστικές. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται στις 6,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, όταν οι ευρωπαϊκές κινούνται κοντά στις 8 φορές.

Ισχυρή κερδοφορία, αυξημένες διανομές και ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις από τα επιτόκια καταγράφει για το 2025 η NBG Securities για τις ελληνικές τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις, η NBG Securities επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.

Σταθερές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s , καθώς οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και η ισχυρή πιστωτική επέκταση αναμένεται να στηρίξουν τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη την περίοδο 2026 – 2027.

Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αποφύγουν άμεση πιστωτική επιδείνωση λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αν και προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να αυξήσει τους δευτερογενείς κινδύνους για την οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η Fitch εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αντέξουν τυχόν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις χάρη στους ισχυρούς ισολογισμούς τους.

