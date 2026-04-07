Ανεπηρέαστη η Wall Street παρά τις νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά τις νέες απειλές που εκτόξευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 165,21 μονάδων (+0,36%), στις 46.669,88 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 117,15 μονάδων (+0,54%), στις 21.996,33 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 29,14 μονάδων (+0,44%), στις 6.611,83 μονάδες.
