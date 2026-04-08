Πάσχα 2026: Στα ύψη οι τιμές σε τσουρέκια και πασχαλινά αυγά

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές σε πασχαλινά αυγά και τσουρέκια, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς πριν προμηθευτούν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι.

Οι τιμές στα πασχαλινά προϊόντα κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, τα τσουρέκια πωλούνται από 9,50 έως 12 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις με γέμιση ή επικάλυψη η τιμή μπορεί να φτάσει έως και τα 21 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την αύξηση των τελικών τιμών, οι διεθνείς τιμές βασικών πρώτων υλών για την παρασκευή τσουρεκιού, όπως το γάλα, η ζάχαρη και το βούτυρο, εμφανίζουν πτωτική τάση.

Ενδεικτικά:

Τσουρέκι 500 γρ. με πραλίνα: 4,54 ευρώ

Τσουρέκι 500 γρ. με κρέμα κάστανο: 10,49 ευρώ

Τσουρέκι σοκολάτας επώνυμο σε σκληρή συσκευασία: 29,58 ευρώ ανά κιλό

Τσουρέκι σοκολάτας σε σακουλάκι: 15,62 ευρώ ανά κιλό

Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στα πασχαλινά αυγά και τα σχετικά προϊόντα βαφής:

Οικολογική βαφή για 30 αυγά: 6,90 ευρώ

Κλασική βαφή για 24 αυγά: 2,52 ευρώ

Κίτρινη βαφή εισαγωγής: 6 ευρώ, από 5,35 ευρώ το 2025

Δεκάδα μεγάλων αυγών: από 3,29 ευρώ στα 3,62 ευρώ

Δεκάδα βαμμένων μεσαίων αυγών: από 7,79 ευρώ στα 9,27 ευρώ

Την ίδια ώρα «φωτιά» βάζουν στο πασχαλινό τραπέζι συνολικά, οι τιμές στα αμνοερίφια και τα κατσίκια.





