Youth Pass 2026: Πώς θα λάβουν οι δικαιούχοι το voucher των €300

«Τρέχει» η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

  • Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr δέχεται αιτήσεις για το Youth Pass 2026 έως τις 15 Μαΐου 2026 για δικαιούχους που θα έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος έως 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • Το voucher των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ, με την πρώτη μετά την έγκριση της αίτησης και τη δεύτερη αυτόματα το επόμενο έτος όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος.
  • Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία ενεργοποιείται με ενημέρωση από το πιστωτικό ίδρυμα και παραμένει ενεργή για δύο έτη από την έκδοσή της.
  • Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορές και πολιτιστικές υπηρεσίες.
  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet και απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας και επιλογή πιστωτικού ιδρύματος πριν την οριστική υποβολή.
Παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για υποβολή των αιτήσεων για το Youth Pass 2026. Για να είναι κάποιος δικαιούχος, είτε θα πρέπει να έχει συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας του έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και την 15η Μαΐου 2026.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και δεν απαιτείται επανυποβολή το επόμενο έτος. Η δεύτερη πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα.

Το συνολικό ποσό των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ. Η πρώτη δόση πιστώνεται μετά την έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη δίνεται αυτόματα την επόμενη χρονιά, όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Ίσως υπάρξει καθυστέρηση 1 – 2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Αναλυτικά:

Κατηγορία εμπόρου (MCC)

Περιγραφή δραστηριότητας

3000 έως 3350

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

3351 έως 3500

ενοικίαση αυτοκινήτων

3501 έως 3999

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

4111

μεταφορές

4112

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

4121

υπηρεσίες ταξί

4131

υπηρεσίες λεωφορείων

4411

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

4457

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

4511

λοιπές αερομεταφορές

4582

αεροδρόμια / αεροσταθμοί

4722

ταξιδιωτικά πρακτορεία

4789

λοιπές μεταφορές

5551

ενοικίαση σκαφών

5561

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

5815

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

5942

Βιβλιοπωλεία

7011

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

7032

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

7033

κάμπινγκ

7512

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

7832

σινεμά

7911

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

7922

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

7929

ορχήστρες και μπάντες

7991

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

7997

υπηρεσίες γυμναστηρίου

7999

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Πώς θα κάνετε αίτηση για το Youth Pass

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της γενικήςγραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (TaxisNet) στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Προσοχή: Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e–shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

