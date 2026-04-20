«Σε πέντε μέρες θα δούμε άνοδο και πάλι στις τιμές του πετρελαίου», είπε ο πρόεδρος βενζινοπωλών
Η εκτίμηση του προέδρου βενζινοπωλών Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου για την αύξηση της τιμής της βενζίνης
Την εκτίμηση ότι εντός των προσεχών πέντε ημερών θα δούμε στην ελληνική αγορά τις τιμές να αυξάνονται μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις συνομιλίες για εξεύρεση λύσης να βρίσκονται σε τεταμένο σχοινί έκανε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ ο Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
«Όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης» δήλωσε χαρακτηριστικά.
