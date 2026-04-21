Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Προβλήματα με το «καλημέρα» - «Έπεσε» η πλατφόρμα

Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους που το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους είναι «0»

Δημήτρης Δρίζος

Με πολλά προβλήματα ξεκίνησε η προσπάθεια των δικαιούχων του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2026», καθώς με το... καλημέρα «έπεσε» η πλατφόρμα.

Είναι χαρακτηριστικό πως όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα αντιμετωπίζουν είτε καθυστερήσεις που καταλήγουν σε σφάλμα, είτε τους παρουσιάζεται άμεσα σφάλμα.

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0 - Τρίτη, 21.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1, 2 - Τετάρτη, 22.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. Ευρώ.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πόσες διανυκτερεύσεις καλύπτει η επιταγή

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και τη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού 2026

Δικαιούχοι είναι του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ είναι:

  • Άγαμοι με εισόδημα έως 16.000 ευρώ
  • Έγγαμοι με εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο
  • Μονογονείς με εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Αίτηση μπορούν να κάνουν:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
